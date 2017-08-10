Yolcu otobüsünde 119 kaçak yakalandı

ÇORUM (AA) - Çorum'un Sungurlu ilçesinde durdurulan bir yolcu otobüsünde yurda yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen 119 kaçak yakalandı.

Çorum-Ankara karayolundaki uygulama noktasında denetim yapan polis ekipleri, bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste yapılan aramada, ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaptığı tespit edilen 119 yabancı uyruklu bulunduğu belirlendi.

Bazıları otobüsün içinde, bazıları da bagaj bölümü ile şoför dinlenme kabininde yolculuk yaptıkları anlaşılan kaçakların Irak, Türkmenistan, Suriye, Afganistan, Somali ve Pakistan uyruklu oldukları tespit edildi.

Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen 102'si erkek, 9'u kadın, 8'i ise çocuk olan kaçakların ülkeye yaklaşık 2 ay önce girdikleri, çalışmak için Erzincan'dan Ankara'ya gittikleri anlaşıldı.

Kaçakların işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edileceği bildirildi.

Bu arada kaçakları taşıyan yolcu otobüsünün şoförü Mustafa Y, gözaltına alındı.



