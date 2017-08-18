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Yolcu otobüsünde 134 kaçak yakalandı

KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yurda yasadışı yollardan girdikleri belirlenen 134 yabancı uyruklu yakalandı. Sarıkamış İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarıkamış'ın Karakurt köyü ile Erzurum'un Horasan ilçeleri arasında...

Yolcu otobüsünde 134 kaçak yakalandı

KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yurda yasadışı yollardan girdikleri belirlenen 134 yabancı uyruklu yakalandı.

Sarıkamış İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarıkamış'ın Karakurt köyü ile Erzurum'un Horasan ilçeleri arasında yaptıkları uygulamada durumundan şüphelendikleri H.B. yönetimindeki 34 DP 5173 plakalı otobüsü durdurdu.

Otobüste arama yapan ekipler, yurda yasadışı yollardan girdiklerini tespit ettiği 127 Afganistan, 2 İran ve 5 Pakistan uyrukluyu yakaladı.

Gözaltına alınan sürücü H.B'nin daha önceden insan ticareti suçundan hükümlü giydiği, denetimli serbestlik hükümleri uygulanarak salıverildiği öğrenildi.

Öte yandan, yabancı uyrukluların işlemlerinin ardından sınırdışı edileceği belirtildi.

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KaçakKarsSarıkamış
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