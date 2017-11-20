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Yolcu otobüsünde uyuşturucu sevkıyatı polise takıldı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da bir yolcu otobüsünde yapılan aramada bavul ve çanta içerisinde 17 kilo 500 gram esrar ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri,...

Yolcu otobüsünde uyuşturucu sevkıyatı polise takıldı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da bir yolcu otobüsünde yapılan aramada bavul ve çanta içerisinde 17 kilo 500 gram esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Şanlıurfa-Diyarbakır karayolunda bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Ekipler, otobüste yaptıkları aramada bavul ve çanta içerisine gizlenmiş 17 kilo 500 gram esrar ele geçirdi.

Bavul ve çantanın sahibi olduğu belirlenen bir kişi gözaltına alındı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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