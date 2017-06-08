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Yolcu otobüsüyle çarpışan minibüste sıkışan sürücüyü itfaiye çıkardı

MERSİN (AA) - Mersin'in Aydıncık ilçesinde yolcu otobüsüyle minibüsün çarpışması sonucu araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı.Alınan bilgiye göre, Aydıncık-Gülnar arası yol yapım çalışmalarında görevli personeli taşıyan...

Yolcu otobüsüyle çarpışan minibüste sıkışan sürücüyü itfaiye çıkardı

MERSİN (AA) - Mersin'in Aydıncık ilçesinde yolcu otobüsüyle minibüsün çarpışması sonucu araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Aydıncık-Gülnar arası yol yapım çalışmalarında görevli personeli taşıyan Hayrettin Karakaya yönetimindeki 27 EK 367 plakalı servis minibüsü ile Hakan Kuzin idaresindeki 33 BVN 48 plakalı şehirler arası yolcu taşıyan otobüs, Aydıncık ilçesi Hürriyet Mahallesin'de çarpıştı.

Kazada minibüs sürücüsü Karakaya, araçta sıkıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı.

Karakaya, 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Aydıncık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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