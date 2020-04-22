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Yolcular uçuş için en az 6 ay bekleyecek

IATA'nın araştırmasına göre, koronavirüsün yayılmasının kontrol altına alınmasının ardından vatandaşların yüzde 47'sinin 1-2 ay, yüzde 28'inin 6 ay, yüzde 8'inin 1 yıl beklemeyi tercih ettiği, yüzde 4'ünün de yakın gelecekte seyahat etmeyi planlamadığı belirtildi.

Yolcular uçuş için en az 6 ay bekleyecek
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Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), dünya genelinde yolcuların yüzde 40'ının hava yolu seyahati için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasının kontrol altına alınmasının ardından en az 6 ay beklemeyi düşündüğünü açıkladı.

Merkezi Kanada'nın Montreal kentinde olan IATA, Kovid-19 krizinin havacılık sektörüne etkilerine ilişkin aralarında ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa'nın da bulunduğu 11 ülkede yaptıkları araştırmayı yayımladı.

Araştırmada, vatandaşların yüzde 14'ünün Kovid-19 tedbirlerinin sona ermesinin ardından beklemeden hava yolculuğu yapmayı öngördüğü kaydedildi.
Salgının yayılmasının kontrol altına alınmasının ardından vatandaşların yüzde 47'sinin 1-2 ay, yüzde 28'inin 6 ay, yüzde 8'inin 1 yıl beklemeyi tercih ettiği belirtilen araştırmada, vatandaşların yüzde 4'ünün de yakın gelecekte seyahat etmeyi planlamadığı aktarıldı.

Araştırmada, vatandaşların yaklaşık yüzde 70'inin tekrar hava yoluyla seyahat yapmadan önce finansal durumlarının istikrarlı hale gelmesini bekleyeceklerine işaret edildi.

"YOLCU GELİRLERİNİN BU YIL 314 MİLYAR DOLAR AZALMASINI BEKLİYORUZ"

IATA Genel Sekreteri Alexandre de Juniac, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Kovid-19 nedeniyle hava yolu şirketlerinin yolcu gelirlerinin bu yıl 314 milyar dolar azalmasını beklediklerini ve 25 milyon işin risk altında olduğunu bildirdi.

Havacılık sektörüne acil biçimde doğrudan kaynak, kredi ve vergi muafiyeti gibi destekler sağlanması gerektiğini belirten Juniac, sektör sorunlarının hemen ortadan kalkmayacağını akta

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