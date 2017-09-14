Yolda 3 bin lira bulan çocuk parayı sahibine teslim etti

SİNOP (AA) - Sinop'un Boyabat ilçesinde annesiyle gezdiği sırada içinde 3 bin lira olan cüzdan bulan 12 yaşındaki çocuk örnek bir davranış sergiledi.

Cumhuriyet Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Yusuf Kayan, Adnan Menderes Bulvarı'nda annesiyle gezdiği sırada yolda içi para dolu bir cüzdan buldu.

Annesine cüzdan bulduğunu ve içinde para olduğunu söyleyen Kayan, annesiyle birlikte Boyabat Belediyesine giderek, cüzdanı Beyaz Masa yetkililerine teslim etti.

Beyaz Masa yetkililerince yapılan araştırmada cüzdanın emekli İsmail Şahin'e (54) ait olduğu belirlendi.

Yetkililerin haber vermesi üzerine belediyeye gelen Şahin, kaybettiği cüzdanını aldı.

Oğlunun düğünü için hazırlık yaptıklarını ve bunun için bankadan para çektiğini söyleyen Şahin, "Oğlumu evlendiriyorum, düğün masrafları için bankamatikten para çekmiştim ve bitişikteki bankta oturup biraz dinlenmiştim. Beyaz Masa'daki görevliler, beni arayıp 'belediyeye gel' dediklerinde 'hayırdır inşallah' neden çağırdılar ki diye düşünerek geldim buraya. Cüzdanımın düştüğünü burada fark ettim." dedi.

Kayan'a teşekkür eden Şahin, "Allah razı olsun bu küçük delikanlı ve annesinden, kendilerine çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kayan da bankamatiklerin bulunduğu cadde üzerinde yerde bir cüzdan bulduğunu ve cüzdanı sahibine ulaştırmak istediğini belirterek, "Annemle bankamatiklerin bulunduğu yerden geçerken yol kenarındaki bankların dibinde bir cüzdan gördüm. Baktım içi para dolu. Anneme sordum 'nereye teslim edelim?' diye annem de buraya getirdi. Cüzdanın sahibi olan amca da geldi, cüzdan ve parayı kendisine verdik." ifadesinde bulundu.