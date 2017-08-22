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Yolda bulduğu para çantasını sahibine teslim etti

- Trabzon'un Akçaabat ilçesinde alışverişten dönen bir vatandaş, yolda bulduğu para çantasını sahibine ulaştırdı

Yolda bulduğu para çantasını sahibine teslim etti

TRABZON (AA) - Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bir vatandaş, yolda yürürken bulduğu ve içinde emekli maaşı olan para çantasını zabıta ekiplerine teslim etti.

Akçaabat ilçesinde pazar alışverişinden dönen Emine Tayar, yolda el çantası buldu. Çantanın düşürülmüş olabileceğini düşünen Tayar, içinde para olduğunu görünce, Akçaabat Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne giderek, durumu anlattı, ardından da sahibine verilmek üzere para çantasını teslim etti.

Zabıta ekipleri, içinde emekli maaşı olduğunu tespit ettikleri çantanın sahibini bulmak için çalışma başlattı.

Kısa süre sonra çantanın sahibine ulaşan zabıta ekibi, parayı sayarak, imza karşılığında teslim etti.

Çantasını kaybeden Makbule Öztürk, emekli maaşını yeni çektiğini dile getirerek, "Maaşımı kaybettim diye çok üzüldüm ama bu kadar kısa sürede bulunması da beni sevindirdi." dedi.

Çantayı bulan Emine Tayar da insanlık görevini yaptığını vurgulayarak, "Parayı kısa sürede sahibine ulaştıran zabıta ekiplerine teşekkür ediyorum. Paranın sahibi iyi günlerde güle güle harcasın." diye konuştu.

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