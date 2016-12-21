Yolda yaralı bulunan inek 40 gün sonra sahibine teslim edildi

TOKAT (AA) - Tokat'ın Erbaa ilçesinde 40 gün önce yol kenarında yaralı bulunan ve bir vatandaşın tedavi ettirdikten sonra bakımını üstlendiği inek, araştırmalar sonucu belirlenen sahibine teslim edildi.

Alınan bilgilere göre, Erbaa İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Hayvan Sağlığı birimi görevlileri, 12 Kasım'da D-100 karayolu Değirmenli köyü yakınlarında hareket halindeki tırdan düşen ve yaralanan montofon melezi büyükbaş hayvanın sahibinin bulunması için çalışma başlattı.

Yapılan araştırmalar sonucu yaralı hayvanın Ağrı İl Tarım Gıda ve Hayvancılık Müdürlüğü ahır işletmesine kayıtlı Cengiz Yiğit'e ait olduğu öğrenildi.

Gerekli işlemler sonrası hayvan sahibi adına ineği teslim alan Ali Kaya Aşık, AA muhabirine şu açıklamayı yaptı:

"Ağrı'dan arkadaşlarım beni aradı, Erbaa'da bir düvelerinin Ankara'ya sevk olurken nakliye esnasında düştüğünü söylediler. Buraya da geldim Mustafa arkadaşımdan hayvanı teslim alıyorum. İlçe Tarım Müdürlüğü veteriner hekimliğinde çalışan arkadaşlara ilgi ve alakalarına teşekkür ediyorum. Gerçekten burada bir insanlık görevi yapılmış. Erbaa neresi, Ağrı neresi? Allah böyle iyi insanları memleketimden eksik etmesin, herkesi bu şekilde duyarlı olmaya davet ediyorum."

Yaralı ineği 40 gündür ahırında besleyen Mustafa Emir ise bir arkadaşının yol kenarında hayvanı gördüğünü ve kendisine haber verdiğini belirterek "Gittiğimde hayvan araçtan düşmüştü, aldım ahırıma getirdim, gerekli iğne ve ilaçlarını yaptık. Müdürlükten arkadaşlar geldi, onlar da sağ olsun çok ilgilendiler. Biz de elimizden gelen insanlık görevimizi yaptık, hayvanlarımızın içerisinde baktık, ilgilendik ve şu anda da teslim ediyoruz." dedi.

Mustafa Emir, Değirmenli köyü D-100 karayolu kenarında yaralı ve bitkin halde bulduğu hayvana sahip çıkarak tedavi edilmesini sağlamıştı. Erbaa İlçe Gıda,Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Hayvan Sağlığı birimi görevlileri de sahibinin belirlenmesi için çalışma başlatmıştı.