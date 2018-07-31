Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya Trabzon ekonomi spor Bursa
Peynire ARGE katacak
Peynire ARGE katacak
Sanat eseri gibi
Sanat eseri gibi
Uçan puan kazanacak
Uçan puan kazanacak
Yapılandırma mesaisi
Yapılandırma mesaisi
Domates hasadı başladı
Domates hasadı başladı

YOLO 50 bin kullanıcıya ulaştı

-YOLO, bin 500 sürücüye ve 50 bin kullanıcıya ulaştı

YOLO 50 bin kullanıcıya ulaştı

İSTANBUL (AA) - Şehir içi lüks taşımacılık alanında Aralık 2016’dan bu yana faaliyet gösteren YOLO, son bir yılda sürücü portföyünü 500’den bin 500’e çıkartırken, uygulamanın bireysel kullanıcı sayısı ise şimdiden 50 bini aştı.

YOLO açıklamasına göre, şehirlerde yaşanan trafik kaosu ve devamında gelen park problemlerine karşı sunduğu kaliteli, hesaplı ve rahat ulaşım çözümüyle YOLO, büyümeye devam ediyor. Şehir içi lüks taşımacılık alanında Aralık 2016’dan bu yana faaliyet gösteren YOLO, kısa sürede elde ettiği büyüme ile bir dünya markası olma yolunda ilerliyor.

Anlık çağrı teknolojisi ile Türkiye’de hizmet veren tek yasal uygulama olan YOLO, son bir yılda sürücü portföyünü 500’den bin 500’e çıkartırken, uygulamanın bireysel kullanıcı sayısı ise şimdiden 50 bini aştı. Kurulduğu günden bu yana gerek aldığı yatırımlarla gerekse uygulamayı geliştirmeye ve yaygınlaştırmaya yönelik attığı adımlarla dikkat çeken YOLO, dünya markası olma yolunda istikrarlı büyümesini sürdürüyor.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
YOLO
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5