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Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu Başkanı'ndan Guatemala'yı terk etmesi istendi

- Guatemala Devlet Başkanı Morales, BM destekli Yolsuzlukla Mücadele Komisyonun 2015'teki seçim kampanyasının finansmanını araştırmak istemesi üzerine Başkan Velasquez'i "istenmeyen adam" ilan etti

Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu Başkanı'ndan Guatemala'yı terk etmesi istendi

GUATEMALA (AA) - Guatemala Devlet Başkanı Jimmy Morales, Birleşmiş Milletler (BM) destekli Yolsuzlukla Mücadele Komisyonunun başında olan Ivan Velasquez'i "istenmeyen adam" ilan etti.

Guatemala hükümetinin sosyal medya hesabında yayınlanan videoda Morales, "istenmeyen adam" ilan ettiği Velasquez'den ülkeyi hemen terk etmesini istedi.

Bu arada başkent Guatemala'da toplanan çok sayıda kişi Morales'i istifaya çağırdı.

Komisyonla çalışan Başsavcı Thelma Aldana, cuma günü Yüksek Mahkemeden "Morales'in 2015'teki seçim kampanyasına mali desteğin araştırılması için devlet başkanının dokunulmazlığının kaldırılmasını" istediğini açıklamıştı.

Aldana, Morales'in "seçim kampanyasının finansmanı için 800 bin dolardan daha büyük bir meblayı bildirmeyi reddettiğini ve partisinin banka hesaplarını gizlediği" iddiasında bulunmuştu.

Morales ise hakkındaki iddiaları reddediyor.

Ülkede 10 yıl önce BM'nin desteğiyle kurulan Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu, daha önce Guatemala'nın eski Devlet Başkanı Otto Perez Molina ve eski Devlet Başkanı Yardımcısı Roxan Baldeta'nın yargılanmasında kilit rol üstlenmişti.

Molina ve Baldeta, yargılamaların sonucunda hapis cezasına çarptırılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
GuatemalaYolsuzlukla Mücadele
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