Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu Başkanı'ndan Guatemala'yı terk etmesinin istenmesi

GUATEMALA (AA) - Guatemala'da Anayasa Mahkemesi, Devlet Başkanı Jimmy Morales'in Birleşmiş Milletler (BM) destekli Yolsuzlukla Mücadele Komisyonunun başında olan Ivan Velasquez'in sınır dışı edilmesine yönelik kararının durdurulduğunu bildirdi.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Francisco de Mata Vela Yüksek Mahkemenin, Devlet Başkanı Morales'in sınır dışı kararına ilişkin "haksız uygulamayı durdurma emri" verildiğini belirtti.

Öte yandan Guatemala Sağlık Bakanı Lucrecia Hernandez Mack ve yardımcıları da Morales'in söz konusu kararına tepki göstererek istifa ettiklerini duyurdu.

Mack yayımladığı açık mektubunda, Velasquez'in görevden alınmasının, Morales'in ülkede yolsuzluğun cezasız kalmasından yana taraf aldığını gösterdiğini ifade etti.

- "BM Genel Sekreteri Guterress karar karşısında şoka uğradı"

Bu arada BM Genel Sekteri Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterress'in, Morales'in kararından dolayı, "şoka uğradığı" ifade edildi.

Velasquez'e hak ettiği saygının gösterilmesi çağrısı yapılan açıklamada, "Velasquez'in Guatemala'da birçok davada adaletin sağlanmasına verdiği katkılarla adalet alanının güçlenmesine yaptığı katkılar" övüldü.

- Birçok ülke kararı kınadı

Bu arada Yolsuzlukla Mücadele Komisyonuna destek veren ABD, Almanya, Kanada, İspanya, Fransa, İngiltere, İsveç, İsviçre ve Avrupa Birliğinden (AB) de ortak açıklama yapıldı. Açıklamada, Morales'in kararı kınandı.

Guatemala hükümetinin sosyal medya hesabında yayınlanan videoda Morales, "istenmeyen adam" ilan ettiği Velasquez'den ülkeyi hemen terk etmesini istemişti.

Komisyonla çalışan Başsavcı Thelma Aldana, cuma günü Yüksek Mahkemeden "Morales'in 2015'teki seçim kampanyasına mali desteğin araştırılması için devlet başkanının dokunulmazlığının kaldırılmasını" istediğini açıklamıştı.