Yolsuzluktan bıkan Kenyalı aktivist çözümü siyasete girmekte buldu

NAİROBİ (AA) - RECEP CANİK - Kenya'da yıllardır yolsuzluk karşıtı eylemleriyle tanınan ve şimdiye kadar 12 kez tutuklanan aktivist Boniface Mwangi, yolsuzlukla mücadelede çareyi 8 Ağustos'taki genel seçimlerde aday olmakta bulduğunu söyledi.

Mwangi (33), AA muhabirine, siyasete atılma kararına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yıllarca, ülkede işini doğru yapmayan politikacılara karşı mücadele verdiğini belirten Mwangi, son 10 yılda yolsuzluktan polis şiddetine, yasa dışı arazi ilhakından insan hakkı ihlallerine kadar birçok konuda düzenlenen protestolarda hep ön saflarda yer aldığını anlattı.

Katıldığı bu barışçıl protestolardan sonuç elde edemediğini, taleplerin karşılık bulmadığını savunan Mwangi, çevresinin de teşvikleriyle siyasete atılmaya karar verdiğini bildirdi.

Mwangi, ülkede 8 Ağustos'ta yapılacak genel seçimlerde milletvekili adayı olarak yarışacağını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Ülkedeki kötü liderliklerden ve yolsuzluklardan çok yoruldum. Eğer ortada bir yanlış varsa bunu düzeltmek gerek. İşte bu yüzden ben de milletvekili adayı oldum fakat ben parlamentoda basit bir politikacı olmayacağım. Ben orada bir aktivist olacağım. Kenya'daki yolsuzluk oranları çok yüksek. Ülkenin yıllık bütçesi 21 milyar dolarken bizim yolsuzluğa kaptırdığımız para yılda 600 milyon doların üzerinde."

Swahilice'de "Halkın gücü" anlamına gelen "Nguva kwa mwananchı" sloganıyla UKWELI adında, hem lideri hem de tek adayı olduğu bir siyasi parti kurduğunu aktaran Mwangi, hiçbir parti veya siyasi tarafından desteklenmediğini de söyledi.

- 40 bin dolar bağış topladı

Mwangi, ülkede 28 Mayıs'ta başlayan seçim kampanyalarının biraz gerisinde kalmış olsa da miting ve reklamlar için gereken parayı Kenyalılardan toplamaya çalıştığını anlattı.

Online olarak başlattığı yardım kampanyasıyla şu ana kadar 40 bin doların üzerinde para topladığını bildiren Mwangi, şunları kaydetti:

"İnsanlar bize çok sahip çıktı. Kimi 10 sent kimi 1 dolar, ellerinde neyi var neyi yoksa veriyor. Bu güne kadar bin kişi partime bağış yaptı. Kenya'da halkın parti liderlerine para yardımı yapması görülmüş bir şey değil. Bu insanlara sorsanız hayatlarında ilk defa bir siyasi adaya para yardımı yapıyorlardır. Çünkü Kenya'da Kenyalılar politikacılara para yardımı yapmaz. Politikacılar onlara yapar.

Ben fakir bir adamım. Normalde Kenyalı politikacılar seçim zamanı geldiğinde ellerinde bulunan arazilerini, evlerini, arabalarını satıp seçim kampanyalarına yatırırlar. Sonra da bunu fazlasıyla alırlar. Çünkü seçimi kazandıklarında birer hırsıza dönüşürler. Benimse ne satacak arabam ne de evim var. O yüzden ben sadece halktan yardım alıyorum."

- Seçim takvimi

Ülkede 8 Ağustos'taki seçimlerde halk, başta devlet başkanı olmak üzere milletvekili, senatör, vali ve ilçe temsilcilerini belirlemek üzere sandık başına gidecek.

Yaklaşık 47 milyonluk nüfusa sahip ülkede seçimlerde 19 milyon Kenyalı oy kullanabilecek. Devlet başkanı olmak için 8 aday yarışacak. Genel seçimde 16 binden fazla aday milletvekili, senatör, vali ve ilçe temsilcisi seçilebilmek için mücadele edecek. 35 kayıtlı siyasi partinin bulunduğu ülkede, seçim kampanyaları devam ediyor.

Başkanlık yarışında özellikle mevcut Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta ile muhalefet partilerinin ortak adayı Raila Odinga arasında kıyasıya rekabet yaşanması bekleniyor.