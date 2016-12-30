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Yolu kapanan köydeki yaralı kadın kurtarıldı

- Uşak'ta, yoğun kar yağışı nedeniyle yolu ulaşıma kapanan köyde, düşerek yaralanan kadın UMKE görevlilerinin yardımıyla paletli ambulansla hastaneye ulaştırıldı

Yolu kapanan köydeki yaralı kadın kurtarıldı

UŞAK (AA) - Uşak'ta dün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle yolu ulaşıma kapanan köyde, düşerek yaralanan kadın Ulusal Medikal Kurtarma Ekibinin (UMKE) çabalarıyla hastaneye ulaştırıldı.

Alınan bilgiye göre, Banaz'ın Yenice köyünde 51 yaşındaki Feride Öztürk, komşu ziyaretinden evine dönerken buzlanan yolda düşerek yaralandı.

Öztürk'ün yakınları durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirildi. Köy yolunun kapalı olması nedeniyle bölgeye 112 ekipleri ulaşamayınca devreye UMKE görevlileri girdi.

Köye paletli ambulansla ulaşan ekipler, yaralı kadını Banaz Devlet Hastanesine getirdi. Burada muayene edilen Öztürk kısa süre sonra Uşak Devlet Hastanesine nakledildi.

Uşak Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Öztürk'ün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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