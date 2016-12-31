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Yolu kapanan mahalleden hasta kurtarma operasyonu

- İnegöl'de yolu kardan kapanan mahallede yardım bekleyen iki hasta, saatler süren çalışmanın ardından ambulansla hastaneye götürüldü

Yolu kapanan mahalleden hasta kurtarma operasyonu

BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım sağlanamayan bir mahalledeki iki hasta, 12 saatlik çalışmanın ardından hastaneye ulaştırıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezine 28 kilometre uzaklığındaki Hamitabat Mahallesi'nde göbek fıtığı hastası Abdussamed Çelebi'nin (38) rahatsızlandığı bilgisini alan 112 Acil Servis ekipleri yola çıktı.

Sağlık ekipleri yolu kar nedeniyle kapanan mahalleye gidemeyince Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı görevlileri yolu açmak için çalışma başlattı. Belediye görevlileri, 12 saat süren çalışmanın ardından mahalleye ulaştı.

Ekipler, Çelebi'nin yanı sıra aynı mahallede yaşayan ve yüksek ateşi bulunan 4 aylık Zeynep Kurt'u ambulansa alıp İnegöl Devlet Hastanesine getirdi.

Hastaların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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