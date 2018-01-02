Yolu kar ve tipiden kapanan köydeki hasta kurtarıldı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan hasta, ekiplerin 4 saatlik çalışmasıyla hastaneye yetiştirildi.

İlçeye 30 kilometre uzaklıktaki Yeni Işık köyüne bağlı Yukarı Olukbaşı mezrasında rahatsızlanan kalp hastası Hasibe Dilce (49), yol kapalı olduğu için hastaneye götürülemedi.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine köye yönlendirilen İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliği karla mücadele ekipleri, yoğun uğraşlar sonucu hastanın bulunduğu köye ulaştı.

Karla mücadele ekipleri ile köye gelen 112 acil servis ekibinin ilk müdahaleyi ambulansta yaptığı hasta, 4 saatlik çalışmayla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanın eşi Halit Dilce, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkili kar yağışı nedeniyle köy yolunun kapandığını söyledi.

Köyde kar kalınlığının yarım metreyi bulduğunu aktaran Dilce, "Devletimizden Allah razı olsun. Hastamızı kurtardılar. Eşimin kalp hastalığı var. Nefes darlığı yaşıyor. Hastaneyi aradım. Ambulansı gönderdiler, kepçe de geldi." dedi.

Dilce'nin kızı Mizgin Dilce de sağlık ekiplerinin müdahalesiyle annesinin durumunun daha iyi olduğunu ifade etti.

Muhabir: Sayim Harmancı