Yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaya öldü

DÜZCE (AA) - Düzce'de yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Hüdaverdi Adam ve eşi Mevlide Adam, D-100 karayolu İstanbul istikameti Çerkez Taşköprü mevkisinde araçlarını emniyet şeridine çekerek yolun diğer tarafında bulunan benzin istasyonuna gitti.

Daha sonra Hüdaverdi ve Mevlide Adam, araçlarına doğru yöneldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan çiftten Hüdaverdi Adam'a, D-100 karayolu Ankara istikametinden gelen Özgür Şekerci idaresindeki 81 T 1054 plakalı taksi çarptı.

Kazada yaralanan ve 112 Acil Servis ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Hüdaverdi Adam, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Araç sürücüsü Özgür Şekerci ise gözaltına alındı.

Öte yandan, kazada ölen Hüdaverdi Adam'ın daha önce Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde profesör unvanıyla öğretim üyesi olduğu, FETÖ/PDY operasyonlarında gözaltına alındığı ve daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi.