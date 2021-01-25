Yöresel Arıcılık Ürünlerinde Coğrafi İşaretler 27 Ocak’ta Konuşulacak

Ülkemizin yöresel ürünlerinin pazarda ayırt edilmesini sağlamanın yanında, kırsal kalkınmadan turizme kadar birçok olumlu etkisi bulunan coğrafi işaretlemeler konusu, arı ve arıcılık ürünleri özelinde masaya yatırılacak. 27 Ocak’ta online gerçekleştirilecek etkinlik ile konunun tüm paydaşları bir araya gelecek.

Türkiye’de Coğrafi İşaretlemeler Konusunda yapılacak en geniş kapsamlı online etkinlik için geri sayım başladı. Birbirinden değerli isimlerin yer alacağı etkinlikte, arı ürünlerinde coğrafi işaretlemenin önemi ve pazara yansımaları, coğrafi işaretlemede ticaret ve borsa odalarının çalışmaları, yöresel arıcılığın gelişmesi için yapılması gerekenler ve dünyada coğrafi işaretlerdeki gelişmeler konuşulacak.

Açılışını Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ayşin Işıkgece yapacak

Açılışını Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ayşin Işıkgece’nin yapacağı panelin konuşmacıları ise belli oldu. BEE’O Genel Müdürü Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı, YÜCİTA Kurucusu Prof.Dr. Yavuz Tekelioğlu, TAB Yönetim Kurlu Genel Başkanı Ziya Şahin, TOBB Borsalar Müdürü Yiğit Ateş ve Türk Patent Enstitüsü Coğrafi İşaretler Daire Başkanı Hakan Kızıltepe’nin konuşmacı olarak yer alacağı etkinliğin moderatörlüğünü ise Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak yapacak.

Coğrafi işaretler yöresel ürünlerimizi dünyaya tanıtacak

“Arı Ürünlerinde Coğrafi İşaretlemenin Önemi ve Pazara Yansımaları’’ konusunda sunum yapacak olan BEE’O Genel Müdürü Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı ‘ Yöresel ürünlerimizin dünyaya tanıtılmasında coğrafi işaretlemenin elzem olduğunu biliyoruz. Özellikle bal ve arıcılık ürünlerinde coğrafi işaretler ve tescil Anadolu ürünlerinin geleceği için çok önemli, bizler de konunun üzerine eğilerek tüm paydaşların bir araya geleceği bir etkinlik için kolları sıvadık’’ diye konuştu.

Yöresel bal ve arıcılık ürünlerinde coğrafi işaretlemelerin tüm yönleriyle konuşulacağı etkinlik 27 Ocak Çarşamba günü 14:00-17:00 arasında online gerçekleştirilecek.