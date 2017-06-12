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Yöresel tatlar ramazan sofralarında

- Birbirinden lezzetli yemekleri ve zengin mutfağıyla bilinen Şanlıurfa'da ramazan dolayısıyla hazırlanan yöreye özgü geleneksel lezzetler, iftar sofralarını süslüyor - Şanlıurfa Lokantacı, Köfteci ve Tatlıcılar Esnaf Odası Başkanı Kaçak: - "Çiğ köftemiz iftar sofralarımızın olmazsa olmazlarındandır. Patlıcanlı, domatesli ve ciğer kebap çeşitlerimizin yanında içli köfte, lahmacun, borani, ağzı açık, ağzı yumuk, bamya, kazan kebabı, lebeni, bostana ile künefe ve şıllık gibi tatlılarımız da iftar sofralarını süsleyen başlıca yemeklerimiz arasındadır"

Yöresel tatlar ramazan sofralarında

ŞANLIURFA (AA) - MÜSLÜM ETGÜ - Birbirinden lezzetli yemekleri ve zengin mutfağıyla bilinen tarihi Şanlıurfa'da ramazan dolayısıyla hazırlanan yöreye özgü geleneksel lezzetler, iftar sofralarındaki yerini aldı.

Özellikle et ağırlıklı yemeklerin tercih edildiği kentte, geçmişi Hazreti İbrahim'e kadar dayandığı rivayet edilen çiğ köfte, bu ayda da sofraların vazgeçilmez tatlarının en başında geliyor.

Et, pancar, nohut, bulgur ve çeşitli sebzelerin yoğrulmasıyla hazırlanan ve üzerine ilave edilen sarımsakla servis edilen "borani" ise konuklara ikram edilen yemeklerden biri.

Şanlıurfa'nın lezzetleri arasında yer alan ciğer kebabı da ramazanda çok tüketilen yemeklerin başında geliyor. Lahmacun, içli köfte, patlıcanlı ve domatesli gibi kebap çeşitleri ile fırınlarda pişirilen tepsi yemekleri ile sıcak yaz günlerinde serinlemek amacıyla tüketilen meyan şerbeti de iftar sofralarının vazgeçilmezleri arısında yer alıyor.

Yemeklerin yanında ikram edilen ve sebzelerin ezilmesiyle hazırlanan "bostana" salatası, buğday ve ayranın karışımıyla elde edilen "lebeni" de iftar sofralarının aranan yiyeceklerinden. Yemeğin ardından cevizli "şıllık tatlısı", peynirli katmer ve kadayıf gibi tatlılar tüketiliyor.

Şanlıurfa Lokantacı, Köfteci ve Tatlıcılar Esnaf Odası Başkanı Mehmet Kaçak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şanlıurfa'nın dünyanın en eski mutfaklarından birine sahip olduğunu söyledi.

Ramazanda kentteki evlerde genellikle Şanlıurfa'ya özgü yemeklerin tercih edildiğini aktaran Kaçak, "Çiğ köftemiz iftar sofralarımızın olmazsa olmazlarındandır. Patlıcanlı, domatesli ve ciğer kebap çeşitlerimizin yanında içli köfte, lahmacun, borani, ağzı açık, ağzı yumuk, bamya, kazan kebabı, lebeni, bostana ile künefe ve şıllık gibi tatlılarımız da iftar sofralarını süsleyen başlıca yemeklerimiz arasındadır. Şanlıurfa mutfağı çok geniş. Özellikle başka kentlerden gelen misafirlere de kente özgü yöresel tatlar ikram edilir." sözlerine yer verdi.

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