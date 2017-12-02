Yöresel ürünler Van'da tanıtıldı

VAN (AA) - Türkiye'nin birçok ilinden gelen firmalar, Van'da kurulan pazarda yöresel ürünleri tüketiciyle buluşturdu.

Kentin en işlek yerlerinden Cumhuriyet Caddesi'nde kurulan pazarda 30 ilden 50 firma, açtıkları stantlarda pastırma, sucuk, peynir, zeytin, fındık, pestil, pişmaniye, pekmez, bal, incir ve kaymak gibi gıda ürünlerini sergiledi.

Vatandaşlar yöresel ürünlere yoğun ilgi gösterdi.

Standında Hatay yöresinin salçasını ve baharatlarını tanıtan Özkan Demirci, pazara gösterilen ilgiden memnun olduklarını söyledi.

Demirci, Van'da beklentilerinin üzerinde satış gerçekleştirdiklerini belirterek, "Buraya geldiğimiz için çok memnun kaldık. Havalar biraz daha sıcakken gelseydik çok daha fazla ürün satabilirdik." dedi.

Aydın'ın incir ve sucuğunun tanıtımını yapan Aykut Gençtürk de kış mevsimine rağmen vatandaşların pazara ilgi gösterdiğini ifade ederek, "Ülkemizin neresinde meşhur ve yöresel bir ürün varsa bu çadırın altında topladık. Van halkı da bunu görünce yoğun şekilde pazarımıza geldi. Şu an her şey yolunda gidiyor." diye konuştu.

Pazar, 4 Aralık Pazartesi gününe kadar açık kalacak.