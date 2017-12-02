Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi hakkı eren Uğur Yılmaz Halit Yıldız yardım kampanyası
Bütçesi revize edildi
Bütçesi revize edildi
Vergini öde baskını
Vergini öde baskını
Çiftçilere zor gün desteği
Çiftçilere zor gün desteği
259 şubesini kapatacak
259 şubesini kapatacak
Ziyaretçi akını oldu
Ziyaretçi akını oldu

Yöresel ürünler Van'da tanıtıldı

- Kent merkezinde kurulan pazarda 30 ilden 50 firma yöresel ürünleri tanıttı

Yöresel ürünler Van'da tanıtıldı

VAN (AA) - Türkiye'nin birçok ilinden gelen firmalar, Van'da kurulan pazarda yöresel ürünleri tüketiciyle buluşturdu.

Kentin en işlek yerlerinden Cumhuriyet Caddesi'nde kurulan pazarda 30 ilden 50 firma, açtıkları stantlarda pastırma, sucuk, peynir, zeytin, fındık, pestil, pişmaniye, pekmez, bal, incir ve kaymak gibi gıda ürünlerini sergiledi.

Vatandaşlar yöresel ürünlere yoğun ilgi gösterdi.

Standında Hatay yöresinin salçasını ve baharatlarını tanıtan Özkan Demirci, pazara gösterilen ilgiden memnun olduklarını söyledi.

Demirci, Van'da beklentilerinin üzerinde satış gerçekleştirdiklerini belirterek, "Buraya geldiğimiz için çok memnun kaldık. Havalar biraz daha sıcakken gelseydik çok daha fazla ürün satabilirdik." dedi.

Aydın'ın incir ve sucuğunun tanıtımını yapan Aykut Gençtürk de kış mevsimine rağmen vatandaşların pazara ilgi gösterdiğini ifade ederek, "Ülkemizin neresinde meşhur ve yöresel bir ürün varsa bu çadırın altında topladık. Van halkı da bunu görünce yoğun şekilde pazarımıza geldi. Şu an her şey yolunda gidiyor." diye konuştu.

Pazar, 4 Aralık Pazartesi gününe kadar açık kalacak.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
PazarStantVanYöresel ürün
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5