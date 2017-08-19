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Yörük kültürünü müzede yaşatıyorlar

- Antalya Büyükşehir Belediyesince, Yörük kültürünün yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla "Özel Yörük Müzesi" kuruldu - Büyükşehir Belediye Başkanı Türel: - "Türkiye'nin güçlü bir toplum olabilmesi için gelenek ve göreneklerimize önem vermemiz gerekiyor. Kurulan bu müze onun için önemli"

Yörük kültürünü müzede yaşatıyorlar

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde Yörük kültürünün yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla kurulan "Özel Yörük Müzesi"nin açılışı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından, Evren Mahallesi'nde, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Ak ve Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesinden emekli Dr. Attila Erden'in danışmanlığında müze kuruldu.

Tematik sergilemenin yapıldığı müzede Yörüklerin mekanları, sosyal hayatı, dokumacılık ve el sanatları, hayvancılık, tarım, mutfak kültürü ziyaretçilere tanıtılıyor. Yaklaşık 4 bin metrekarelik alana kurulan müzede Yörük yaşantısını, gelenek ve göreneklerini ziyaretçilere tanıtmak, müzenin açık hava sergilerini daha anlaşılır kılmak için heykellerle canlandırma yapıldı.

Müzede Yörük göçü, hayvancılık ve Yörük kültürünün önemli bir eğlencesi olan yağlı güreş sporu da heykellerle ziyaretçilere tanıtılıyor. Açık hava sergi alanında 3 tip Yörük çadırı bulunuyor.

Müzenin açılışını gerçekleştiren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, kültüre, gelenek ve göreneklere sahip çıkmanın ancak çocuklara, geçmişi öğreterek mümkün olabildiğini söyledi.

Bugüne kadar Yörüklerin içinden hain çıkmadığını ifade eden Türel, "Bu müzenin açılışı geleceğe bir mesajdır. Bizi yıkmak isteyenlere de güzel bir derstir. Türkiye'nin güçlü bir toplumunun olabilmesi için gelenek ve göreneklerimize önem vermemiz gerekiyor. Kurulan bu müze onun için önemli." dedi.

- "Yörük kültürü bizim tarihimizdir"

Türkiye'yi bölüp parçalamak isteyenlerin toplumu gelenek göreneklerinden, milli ve manevi değerlerinden uzaklaştırmaya çalıştığına dikkati çeken Türel, bunu başarırlarsa bir ülkeyi bölmenin çok daha kolay olacağını bildiklerini ifade etti.

Bugün Türk milletinin, Türk devletinin pek çok tuzağa rağmen gelenek ve göreneklerine bağlı toplum yapısı olduğu için çok güçlü şekilde ayakta durmayı başardığını aktaran Türel, "Burada gelenek ve görenek dediğimizde Yörük kültürü önem arz ediyor. Yörük kültürü bizim tarihimizdir. Yörük kültürü dedelerimizden miras değil, çocuklarımızın emanetidir. Çocukların mutlaka Yörük kültürünü öğrenmesi gerekiyor. 10 ayrı müze projesiyle uğraşıyoruz. Kuracağımız müzelerle ne kadar yüksek bir değere ait coğrafyada yaşadığımızı anlatacağız." diye konuştu.

Türel, Manavgat'ta üç yılda tamamlanan ve devam eden yatırımların 382 milyon liraya ulaştığını söyledi.

Yörük müzesi haftanın her günü 08.30-17.30 saatlerinde ziyarete ücretsiz açık olacak.

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Alanya Alaaddin Keykubat ÜniversitesiAnkara ÜniversitesiAttila ErdenDoç. Dr. Mehmet AKMenderes Türel
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