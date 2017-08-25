Yörüklerin kurbanlıkları pazarlara indi

MERSİN (AA) - Toros Dağları'nda doğal ortamda hazır yem verilmeden yetiştirilen ve bayrama sayılı günler kala pazarlara getirilen Yörüklerin kurbanlıkları, büyük ilgi görüyor.

Mersin İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Akdoğan, AA muhabirine, Yörüklerin yetiştirdiği hayvanların pazarlarda satılmaya başlandığını söyledi.

Satışların çok iyi gittiğini anlatan Akdoğan, "Hayvanlarımız doğal meradan geldikleri için öncelikle tercih ediliyor." dedi.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala üreticilerin büyük çoğunluğunun hayvanlarını sattığını dile getiren Akdoğan, "Bayrama daha var ancak kurbanlıkların yüzde 70'i satıldı. Artık toplum daha bilinçli. Doğal ve güzel yetişen hayvanları tercih ediyorlar. Vatandaşlar da sürekli alışveriş yaptıkları yerlerden aldıkları için bizim hayvanlarımızın satışında hiç sıkıntı yok. Mersin'in coğrafi yapısı, Torosların bitki örtüsü ve mera şekli hayvanların daha güzel ve organik olmasını sağlıyor" diye konuştu.

Fiyatların geçen yıla göre yüzde 10 arttığını aktaran Akdoğan, bunda girdi maliyetlerinin etkili olduğunu kaydetti.