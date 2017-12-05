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YouTube'dan uygunsuz videolarla mücadelede yeni adım

YouTube, politikalarını ihlal eden uygunsuz videoların engellenmesi için mevcut kadrosuna 10 bin kişi ekleyecek.

YouTube'dan uygunsuz videolarla mücadelede yeni adım

NEW YORK (AA) - YouTube, politikalarını ihlal eden uygunsuz videoların engellenmesi için mevcut kadrosuna 10 bin kişi ekleyecek.

YouTube'un Üst Yöneticisi Susan Wojcicki, "bazı kötü aktörlerin, Google'un sahipliğindeki hizmeti yanlış bilgilendirmek, manipüle etmek, rahatsızlık ve hatta zarar vermek amacıyla kötüye kullandığını" açıkladı.

Wojcicki, bu sorunla mücadelede gelecek yıla kadar en az 10 bin kişinin görevlendirileceğini belirterek, YouTube'un aynı zamanda çocuklara zarar veren veya nefret söylemi içeren "sorunlu" yorumları ya da videoları işaretleyecek bir teknoloji kullanacağını söyledi.

YouTube, bu teknolojiyi halihazırda şiddet içeren aşırılıkçı videoları kaldırmak için kullanıyor.

Muhabir: Gamze Türkoğlu Oğuz

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TeknolojiUygunsuz VideoYoutube
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