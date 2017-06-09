Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Adnan Tekçe
Ziraat'in Genel Kurulu yapıldı
Ziraat'in Genel Kurulu yapıldı
Vakıfbank'a genel müdür oldu
Vakıfbank'a genel müdür oldu
THY yönetiminde değişiklik
THY yönetiminde değişiklik
Günde 5 liraya bayram kredisi
Günde 5 liraya bayram kredisi
LYS esnasında korna çalma çağrısı
LYS esnasında korna çalma çağrısı

Yozgatlı beşizlerin karne heyecanı

- Türkiye'nin "yaşayan ilk beşizleri" karnelerini aldı - Anne Bulut: - "Tatilimizi çocuklarla parklarda, dışarıda oynayarak geçireceğiz. Allahım bu mutluluğu her zaman yaşatsın"

Yozgatlı beşizlerin karne heyecanı

YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde İbrahim ve Özlem Bulut çiftinin 2012'de dünyaya gelen beşiz çocukları, karne sevinci yaşadı.

Akdağmadeni Namık Kemal İlkokulunda ana sınıfına giden Zeynep Muhteber, Ömer Faruk, Davut Ege, Muhammed Emin ve Yunus Kerem, karnelerini anneleri Özlem Bulut ile aldı.

Anne Bulut, karne töreni sonrası, AA muhabirine yaptığı açıklamada, beşizlerinin karne heyecanına ortak olduğunu belirterek, bu mutluluğun devam etmesini diledi.

Yaz tatilinde beşizleri ile Akdağmadeni'nde olacağını ifade eden Bulut, "Tatilimizi çocuklarla parklarda, dışarıda oynayarak geçireceğiz. Allahım bu mutluluğu her zaman yaşatsın." dedi.

Beşizler daha sonra aynı okulda eğitim gören ve 3. sınıfa giden ağabeyleri Efe'nin de karnesini aldı.

Karne dağıtım töreni sonrası beşizler, okul önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
AkdağmadeniKarne HeyecanıYozgatlı Beşizler
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5