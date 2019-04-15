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Yozgat'ta 6 çeşit yerli patates tohumu ekildi

YOZGAT (AA) - Yozgat'ta, Niğde Patates Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen 6 çeşit yerli patates tohumunun deneme ekimi yapıldı.Niğde Patates Araştırma Enstitüsü'nden getirilin 6 çeşit yerli patates tohumu, Kuşçu köyü...

Yozgat'ta 6 çeşit yerli patates tohumu ekildi
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YOZGAT (AA) - Yozgat'ta, Niğde Patates Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen 6 çeşit yerli patates tohumunun deneme ekimi yapıldı.

Niğde Patates Araştırma Enstitüsü'nden getirilin 6 çeşit yerli patates tohumu, Kuşçu köyü muhtarı Yaşar Darı'nın tarlasına ekildi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, müdürlük olarak yerli tohumlarla üretim yapılması için yoğun çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Yozgat'ta geçen yıl 27 bin ton patates üretiminin gerçekleştiğini aktaran Özdemir, "Daha çok yabancı tohumlardan üretim yapılıyordu. Bu sene araştırma enstitümüzün geliştirmiş olduğu çeşitlerden ilk defa ilimizde ekim yapıyoruz. Çiftçimizle bir araya geldik, 6 yerli tohum çeşidimizin ekimini gerçekleştiriyoruz. Hasat zamanında verimini çiftçimizle birlikte değerlendirip, yerli çeşidimizi tanıtmaya çalışacağız." dedi.

Çiftçi Yaşar Darı da 2004'ten beri patates ektiğini, bu yıl ilk defa yerli tohum denediğini belirterek, "Daha önce verim iyiydi, bunu ilk defa deniyoruz. Yerli tohumlarımızı üretmek ve çoğaltmak istiyoruz. Ülkemize bir katkımız olsun istedik." ifadelerini kullandı.

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Yerli Patates TohumuYozgat
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