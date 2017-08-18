Yozgat'ta 9 tesisin toplu temel atma töreni

YOZGAT (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Artık devlet ormancılığından millet ormancılığına geçtik. Çünkü bizim anlayışımızda şu var; Recep Tayyip Erdoğan ne dedi? 'Herşey millet için'. Onun için biz bu anlayışta, 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' diye size de ormanları açtık." dedi.

Eroğlu, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından Yozgat’ta inşa edilecek 214 milyon lira yatırım bedelli 9 tesisin toplu temel atma törenine katılmak için Yerköy ilçesine geldi.

Önce kaymakamlığı ziyaret eden Eroğlu, burada yapılan yatırımlarla ilgili bilgi verdi.

Eroğlu, Yozgat'a son 14 yılda 11 milyar liralık yatırım yaptıklarını anlattı.

Yozgat'a 20 meteoroloji gözlem istasyonu kurduklarını aktaran Eroğlu, "Özellikle mgm.gov.tr adresine girdiğinizde, bütün bilgilere ulaşıyorsunuz. Her türlü hava durumu, ikazlar, nem durumu, rüzgar, uydu görüntüleri, her türlü şey var. Çiftçilerimize herhangi don durumu bildiriliyor." diye konuştu.

Eroğlu, daha sonra Yerköy İstasyon Meydanı’nda düzenlenen toplu temel atma töreninde yaptığı konuşmada, Yozgat’ı ve ilçelerini "çiçek gibi" yapacaklarını ifade etti.

Bazı köylere gelir getirici, ceviz, badem, ıhlamur ve dut fidanı dikeceklerini belirten Eroğlu, şöyle konuştu:

"Bu alanların 3 yıl bakımı ve masrafları orman teşkilatına ait, geliri ise 49 yıl vatandaşın olacak. Artık devlet ormancılığından millet ormancılığına geçtik. Çünkü bizim anlayışımızda şu var; Recep Tayyip Erdoğan ne dedi? 'Herşey millet için'. Onun için biz bu anlayışta, 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' diye size de ormanları açtık."

Konuşmasını dua ile sürdüren Eroğlu, şöyle devam etti:

"Bu mübarek cuma gününde Yarabbi Yozgatımıza, Yerköyümüze Halil İbrahim bereketi ihsan buyur, bereketini artır. Birlik, beraberlik, kardeşliğimizi pekiştir. Ayrıca ülkemizi başta alçak FETÖ örgütü, PKK, PYD, DEAŞ gibi terör örgütlerinden muhafaza eyle, onları perişan eyle. Allah'ın izniyle onların inlerine giriyoruz. En son terörist etkisiz hale gelinceye kadar mücadele devam edecek. Devletimiz, hükümetimiz çok güçlüdür. Hepsi gelsin, topu gelsin, onların hepsinin gereğini yaparız. Onlara silah veren ülkeler var. O devletleri de Yarabbi tarih sahnesinden siliver çünkü senin herşeye gücün yeter. Milletimizin bahtını açık eyle. Gönül coğrafyamızda son kale olan Türkiye’yi muzaffer eyle, yıldızını parlak eyle. Şanlı bayrağımız bu topraklarda ilelebet dalgalansın, minarelerde ezanlar ilelebet okunsun. Duamız budur. Cumanız mübarek olsun"

Bakan Eroğlu, daha önce törene katılacağı duyurulan ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile toplantısından dolayı temel atma programına katılamadığı belirtilen Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ile de telefon bağlantısı kurdu.

Telefonla halka hitap eden Bozdağ, şöyle konuştu:

"Sayın Bakanım Yozgatımıza, Yerköyümüze şeref verdiniz. Bugün Yozgatımız, Yerköyümüz, sizin ülkemize kazandırdığınız eserlere yenisini ekliyor. İnandık Barajı, Yerköy için Yozgat için tarihi öneme sahip bir barajdır. Millet inancını yitirmişti, İnandık Barajı için artık inanmaz hale gelmişti. Ama siz Yozgat’ta 'biz bu işe inandık' dediniz, bu işe el koydunuz, şimdi yatırım programına aldınız, bugün de temelini atıyorsunuz. 41 yıldır milletin inancını zedeleyen bu süreç şimdi sizin iradenizle sona erdi. Hemşehrilerim adına zatıalinize, hükümetimize, cumhurbaşkanımıza, başbakanımıza şükranlarımı sunuyorum. Yerköylüler, Yozgatlılar bu yaptığınız emeklerin karşılığını unutmayacaklardır. Dualarıyla, oylarıyla her zaman yanınızda olacaktır. Yerköy Ovası bu barajla daha da bereketli olacaktır. İnsanımızın kazancı artacaktır. O yüzden teşekkür ediyorum."

Konuşmaların ardından kente kazandırılacak 9 tesisin temeli atıldı, 9 aileye Orköy sertifikası verildi. Daha sonra vatandaşlara, bin 500'er adet ceviz ve badem fidanı dağıtıldı.

Törene, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, AK Parti Yozgat Milletvekilleri Abdulkadir Akgül, Ertuğrul Soysal, Yusuf Başer, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.