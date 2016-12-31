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Yozgat'ta ambulans iş makinesine çarptı: 2 yaralı

YOZGAT (AA) - Yozgat’ta bir ambulansın kar temizleme çalışması yaparken, arızalanan iş makinesine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Yozgat Devlet Hastanesi'ne hasta bıraktıktan sonra Şefaatli ilçesine dönüş yapan...

Yozgat'ta ambulans iş makinesine çarptı: 2 yaralı

YOZGAT (AA) - Yozgat’ta bir ambulansın kar temizleme çalışması yaparken, arızalanan iş makinesine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yozgat Devlet Hastanesi'ne hasta bıraktıktan sonra Şefaatli ilçesine dönüş yapan Tacettin Ö. yönetimindeki 66 DK 846 plakalı ambulansı, Kızılkoca köyü girişinde, kar temizleme çalışması yaparken arızalanan Ömer A. idaresindeki karayollarına ait iş makinesine çarptı.

Kazada ambulans şoförü Tacettin Ö. ve sağlık görevlisi Rabia Ç. yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.


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