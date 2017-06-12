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Yozgat’ta cinayet

- Kavga ettiği dayısını bıçakla öldürdü

Yozgat’ta cinayet

YOZGAT (AA) - Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde bir kişi, kavga ettiği dayısını bıçakla öldürdü.

Ankara'da yaşayan Tarık Ü. (26), Sarıkaya eski halk dükkanlarında çay ocağı işleten dayısı Tekin Varlık'ı telefonla aradı. Dayısıyla henüz belirlenemeyen nedenle tartışan Tarık Ü, kardeşini ve 3 akrabasını alarak ilçeye geldi.

Çay ocağına geldiğinde, telefonda tartıştığı Tekin Varlık yerine dayısının kardeşi Metin Varlık (44) ile karşılaşan Tarık Ü, bu kişiyle de münakaşa etti.

Tarık Ü'nün, çıkan kavgada bıçakla yaraladığı Metin Varlık, kaldırıldığı Sarıkaya Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olaydan sonra otomobille kaçmaya çalışan Tarık Ü, ve kardeşi Tayfun Ü. ile akrabaları Hayati Ü, Aykut Ü. ve Mehmet Ü, yakalandı.

Tarık Ü'nün, emniyetteki ifadesinde, cinayeti işlediğini itiraf ettiği öğrenildi.


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Anahtar Kelimeler:
CinayetSarıkayaYozgat
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