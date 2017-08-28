YOZGAT (AA) - Yozgat'ta, polis ekipleri Kurban Bayramı tatili dolayısıyla karayolunda drone destekli trafik uygulaması yapıyor.

Muslubelen mevkisindeki uygulamayı denetleyen Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç ve İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, çalışma hakkında personelden bilgi aldı.

Yurtnaç, gazetecilere yaptığı açıklamada, özel günlerde özel tedbirler aldıklarını söyledi.

Yıl boyunca Yozgat’ın dört bir notasında güvenlik tedbirlerinin alındığını ancak bayram öncelerinde özellikle vatandaşın mal ve can güvenliği, yol emniyeti için emniyet ve jandarmanın ortak uygulama yaptığını aktaran Yurtnaç, şunları kaydetti:

"Kurban Bayramı öncesinde şehrin giriş ve çıkışlarında trafik denetimleri yapıyoruz. İçişleri Bakanlığımız, 'frene değil kurallara uyacağız' diye güzel bir uygulamaya imza attı. Kuralları ön plana çıkaracağız, emniyet kemersiz olanları, hızlı gidenleri cezadan ziyade ikazla, eğitim yoluyla uyaracağız ve kurallı bir şekilde trafiğin akmasını sağlayacağız. Şu anda Yozgat’ta Muslubelen mevkisindeyiz 18 noktada 25 ekiple denetimlerimiz sürüyor ama bayramın 3. ve 4. günü de daha fazla ekiple 31 ekip ve 38 noktada bu denetimleri artıracağız."

Yurtnaç, denetimlerde modern ve teknik ve cihazların kullanıldığını ifade ederek, "Gerek araçlarla gerekse drone ile görüntü alıyoruz, önceden araçların gelişlerini takip ediyoruz, radar uygulamalarımız var. Amacımız trafiğin güvenli bir şekilde akmasını sağlamak." dedi.

Uygulamada araç sürücülerine emniyet kemeri takmalarını söyleyen ve trafik kurallarını anlatan uyarıcı broşür veren Yurtnaç, iyi yolculuklar diledi.

Sürücülerden Fevzi Yurtoğlu da denetimlerden memnun kaldıklarını belirterek, "Bu çalışmalar insanların güvenliği için yapılıyor, güzel bir şey, polisimizin çalıştığının göstergesi, teşekkür eriyorum." diye konuştu.