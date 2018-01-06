Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat dünya
Enflasyon kritik öncelik
Enflasyon kritik öncelik
Otomobilde lider değişti
Otomobilde lider değişti
Aydın Boysan vefat etti
Aydın Boysan vefat etti
Tek tuşla deterjan siparişi
Tek tuşla deterjan siparişi
4 film vizyona girecek
4 film vizyona girecek

Yozgat'ta FETÖ'den 2 tutuklama

- Çandır ve Sorgun ilçelerinde gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı

Yozgat'ta FETÖ'den 2 tutuklama

YOZGAT (AA) - Yozgat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla açığa alınan Çandır İlçe Jandarma Komutanlığında görevli uzman çavuş T.D, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen T.D, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla aranan U.V. de Sorgun ilçesine bağlı Büyükören köyünde jandarma ekiplerince yakalandı.

Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
FetöPdyTutuklamaYozgat
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5