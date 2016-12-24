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Yozgat'ta "Kaz Günü Etkinliği"

- Bozok Üniversitesince düzenlenen "Kaz Günü Etkinliği"nde yapılan arabaşı hamuru yutma yarışmasında ilginç görüntüler ortaya çıktı

Yozgat'ta

YOZGAT (AA) - Bozok Üniversitesince kaz yetiştiriciliği ve üretiminin yaygınlaştırılması amacıyla "Kaz Günü Etkinliği" düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki etkinlikte, arabaşı hamuru yutma yarışması yapıldı. Yöresel bir yemek olan ve kaz etiyle yapılan arabaşı çorbasıyla hamuru yutma yarışmasında eğlenceli anlar yaşandı.

Yarışmacılar, üst üste koydukları hamuru yutmakta zorlandı. Hamuru yutmayıp çiğneyenler, yarışmadan diskalifiye edildi. Yarışmayı, bir kaşığa dört arabaşı hamuru koyup yutan Osmaniyeli üniversite öğrencisi İbrahim Ertik kazandı.

Etkinlikte, vatandaşlara kaz eti de ikram edildi.

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, yaptığı açıklamada, mahalli kültürün yaşatılması gerektiğini belirterek, "Bunlar folklorik şeyler. Halkın geçmişini, geleneğini gündemde tutmak amacıyla yapılan etkinlikleri destekliyorum." dedi.

Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey de Yozgat’ta damızlık kaz üretiminde önemli bir mesafe alınacağını ifade ederek, "Kaz üretiminin Yerköy ilçemize ve ilimize çok büyük katkı sunacağını düşünüyoruz. Bugünkü etkinlik bir manada bunun tanıtımı gibi oldu." diye konuştu.

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