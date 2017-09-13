Yozgat'ta meyvecilik gelişiyor

YOZGAT (AA) - Türkiye'nin önemli tarım ve hayvancılık merkezlerinden Yozgat'ta son yıllarda yapılan çalışmalarla meyve bahçelerinin 25 bin dekara ulaştığı bildirildi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünün son yıllarda yaptığı çalışma ve yönlendirmelerle kentte meyve üretimine ilgi arttı. Hububata alternatif olarak elma, kiraz ve şeftali başta olmak üzere çeşitli meyve fidanlarıyla kurulan bahçeler, 25 bin dekara ulaştı.

Topçu köyünde Yusuf Güneşer'in ceviz ve şeftali bahçesini gezen Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yozgat'ta elma, kiraz, şeftali ve nektarin gibi meyvelerin yetiştiğini, bunların aroma bakımından da yüksek kalitede olduğunu söyledi.

Kentte ekolojik şartların meyveciliğe uygun olduğunu belirten Özdemir, "Bölgemizde yavaş yavaş meyveciliğe doğru bir yönelme var. Yozgat'ta Kabalı Projesi dediğimiz 5 bin 640 dekar bir meyve bahçemiz var. Orada elma, kiraz, şeftali çeşitlerimiz var. Orası da iyi bir örnek oldu. Miktar gitgide artıyor şu anda 25 bin dekar civarında meyve bahçemiz mevcut." dedi.

Çiftçi Yusuf Güneşer (69) de 4 yıl önce 13 dekar alanda ceviz bahçesi oluşturduğunu dile getirdi.

Cevizlerin arasına da şeftali, nektarin ve kiraz gibi meyve fidanları diktiklerini anlatan Güneşer, "Fidanlarımız artık meyve vermeye başladı. Bazı insanlar bize 'neden şeftali dikiyorsunuz. Yozgat’ta şeftali olmaz' dediler, bu yıl o kadar fazla şeftali oldu ki dalları kırıldı." diye konuştu.

Güneşer, şeftalileri yol boyunda kilosu 2,5 liradan sattığına değinerek, "Yozgat'ta bir meyve suyu fabrikası olsa ürettiğimizi götürüp oraya veririz. Olmadığı için yol boyunda kilo kilo satmaya çalışıyoruz. 3-4 ton şeftali var. Bazı vatandaşlar şeftaliyi bahçeden dalından koparıp alıyor." ifadelerini kullandı.

Şeftaliyi dalından toplayan müşterilerden Gökhan Eroğlu da "Bahçeye geldik, yiyeceğimiz şeftaliyi dalından topluyoruz. Organik ve çok lezzetli. Dalından toplamak bir ayrıcalık. Şeftali Bursa ile özdeşleşmiş bir meyve ama Yozgat’ın şeftalisi daha kaliteli ve lezzetli gibi." dedi.