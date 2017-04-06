YOZGAT (AA) - Yozgat Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğince "Otizm Farkındalık Ayı" kapsamında yürüyüş düzenlendi.

Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinden başlayan ve Cumhuriyet Meydanı'nda sona eren yürüyüşe, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, İl Jandarma Komutanı Albay Selçuk Yıldırım, daire müdürleri, sağlık personeli, otizmli çocuklar, aileleri ve öğrenciler katıldı.

Yürüyüş sonunda üzerinde "otizmin farkında mısınız?" yazılı balonlar gökyüzüne bırakıldı.

Vali Yurtnaç, burada yaptığı açıklamada, otizmli çocuklar ve ailelerinin yanında olmak istediklerini söyledi.

Her şeyin ilacının ilgi ve sevgi olduğunu dile getiren Yurtnaç, şöyle konuştu:

"Bu gençlerimize, bu çocuklarımıza toplum olarak yeterince ilgi ve sevgiyi göstermemiz lazım. Biz idare olarak bu kardeşlerimizin yanındayız. Bunların hayatlarının kolaylaşması açısından her türlü tedbirleri alıyoruz. Mesele insanı hayata kazandırmaktır, insanları dışlamak değildir. Genel olarak engelli çocukları olan ailelerin, çocuklarını saklamadan, toplum ile iç içe yaşatmaları gerekmektedir. Biz de elimizden gelen her türlü desteği veriyoruz."

Yurtnaç, etkinliği düzenleyenlere ve yürüyüşe katılanlara teşekkür ederek, Yozgatlıları da otizmli ve engelli çocuklara sahip çıkmaya davet etti.

Otizmli çocuk annesi Huriye Bozkurt da bu tür faaliyetlerden çok memnun olduklarını belirterek, "Engelli aileleri olarak çok dışlanıyoruz, küçümseniyoruz. Bu faaliyeti düzenleyenlere teşekkür ediyoruz." dedi.