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Yozgat'ta Tarım Çalıştayı

- CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Tarıma bütün ülkeler teşvik verirler. Türkiye'de tarıma destek yetersizdir. Fındık üreticisi, buğday üreticisi gerçekten ciddi sorunlar yaşamaktadır ve bu sorunların aşılması gerekmektedir" - "Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak şunu gayet açık ve net dile getiriyoruz ve ifade ediyoruz, Tarım Kanunu'nun 21. maddesinde yer alan milli gelirin yüzde 1'i oranında tarıma teşvik verilmesi uygulamasını başlatın. Hükümet başlatmıyor, tarım yeterli desteği alamıyor"

Yozgat'ta Tarım Çalıştayı

YOZGAT (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Tarıma bütün ülkeler teşvik verirler. Türkiye'de tarıma destek yetersizdir. Fındık üreticisi, buğday üreticisi gerçekten ciddi sorunlar yaşamaktadır ve bu sorunların aşılması gerekmektedir." dedi.

CHP Yozgat İl Başkanlığı tarafından düzenlenen ve basına kapalı gerçekleştirilen Tarım Çalıştayı'na katılan Kılıçdaroğlu, ardından düzenlediği basın toplantısında, tarımın sorunlarını yaşayan kesimlerle bir araya gelerek dinlediklerini söyledi.

Yaşanılan sorunların kendilerine aktarıldığını belirten Kılıçdaroğlu, "Yozgat'ın en temel özelliklerinden birisi mercimeğin ana vatanı olmasıdır. Yozgat'ın mercimeği sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada bilinir ama bugün Türkiye mercimek ithal eden ülke konumundadır. Oysa 1990'lı yıllarda mercimekte dünya birincisiydi ve mercimek ihraç ederdi." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, tarım sektörünün stratejik bir sektör olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Tarıma bütün ülkeler teşvik verirler. Türkiye'de tarıma destek yetersizdir. Fındık üreticisi, buğday üreticisi gerçekten ciddi sorunlar yaşamaktadır ve bu sorunların aşılması gerekmektedir. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak şunu gayet açık ve net dile getiriyoruz ve ifade ediyoruz, Tarım Kanunu'nun 21. maddesinde yer alan milli gelirin yüzde 1'i oranında tarıma teşvik verilmesi uygulamasını başlatın. Hükümet başlatmıyor, tarım yeterli desteği alamıyor. Bu nedenle iletilen bütün sorunları parlamentoda dile getirmek bizim görevimizdir ve dile getireceğiz. Yozgat kan kaybeden bir kenttir. Milletvekili sürekli düşüyor, nüfusu sürekli azalıyor. Dolayısıyla bir tarım bölgesi olan Yozgat'ın desteklenmesi gerekiyor. Her türlü desteğin bu bölgeye verilmesi gerekiyor."

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CHPKemal KılıçdaroğluYozgat
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