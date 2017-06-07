Yozgat'ta trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

YOZGAT (AA) - Yozgat'ta meydana gelen trafik kazasında aynı aileden bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Ankara'dan Sivas'a giden Yılmaz Açar (60) idaresindeki 06 BT 6759 plakalı otomobil, Yozgat'ın Başıbüyüklü köyü mevkisinde kontrolden çıkıp karşı yola geçerek Seyit Ahmet Kılıçaslan yönetimindeki 06 KFM 66 plakalı tırın dorsesine çarptı.
Kazada sürücü Yılmaz Açar olay yerinde hayatını kaybetti, eşi Sevim (54) ve oğlu Seyhan Açar (13), yaralandı.
Yaralılar, Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi altına alındı.