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Yozgat'ta trafik kazası: 2 ölü

- Sorgun ilçesinde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü ve eşi yaşamını yitirdi

Yozgat'ta trafik kazası: 2 ölü

YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Sorgun ilçesinde bir tırla çarpışan otomobilin sürücüsü ve eşi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Abdullah Işık (71) yönetimindeki 66 LY 226 plakalı otomobil, Ankara-Sivas karayolu Şeker Fabrikası Kavşağı'nda Diyat İpek'in (45) kullandığı 34 HH 2879 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Abdullah Işık ve eşi Kadriye Işık (69), olay yerinde yaşamını yitirdi.

Araçta sıkışan cesetler, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu çıkarılarak Sorgun Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Tır sürücüsü İpek ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

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