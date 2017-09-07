Yozgat'ta yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü

YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 23 HA 669 plakalı yolcu otobüsü, Yozgat-Sivas karayolunun Akdağmadeni ilçesi Abdurrahmanlı köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Sorgun, Akdağmadeni ve Yozgat'taki hastanelere kaldırıldı.