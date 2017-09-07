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Yozgat'ta yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü

YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 23 HA 669 plakalı yolcu...

Yozgat'ta yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü

YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 23 HA 669 plakalı yolcu otobüsü, Yozgat-Sivas karayolunun Akdağmadeni ilçesi Abdurrahmanlı köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Sorgun, Akdağmadeni ve Yozgat'taki hastanelere kaldırıldı.


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Otobüs Kazası
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