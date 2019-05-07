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YSK'nin İstanbul seçimlerine ilişkin kararı

- THY, Pegasus, Atlasglobal Havayolları ile Onur Air, YSK'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin 23 Haziran'da yenilenmesine ilişkin kararı sonrası, yolcuların biletlerinde değişiklik ve iptal için bazı kolaylıklar sağlanacağını bildirdi

YSK'nin İstanbul seçimlerine ilişkin kararı
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İSTANBUL (AA) - Bazı havayolu şirketleri, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin 23 Haziran'da yenilenmesine ilişkin kararı sonrasında yolcuların biletlerinde değişiklik ve iptal için bazı kolaylıklar sağlanacağını duyurdu.

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, söz konusu nedenle yapılacak bilet değişikleriyle ilgili Twitter'dan açıklama yaptı.

Üstün, "Değerli misafirlerimiz 23 Haziran tarihinde yenilenecek olan seçim nedeniyle; 6 Mayıs tarihi ve öncesinde satın aldığınız, 20-26 Haziran 2019 tarihleri arasında gerçekleştireceğiniz İstanbul kalkışlı ve varışlı seyahatlerinizi, 15 Mayıs tarihine kadar masrafsız şekilde değiştirebilirsiniz. Detaylı bilgi ve bilet değişiklik işlemleriniz için Türk Hava Yolları satış ofisleri ile irtibata geçebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Pegasus, sosyal medyada hesabından yaptığı açıklamada, yolcuların 6 Mayıs ve öncesi satın alınan İstanbul kalkışlı ve varışlı, uçuş tarihi 23 Haziran 2019’u kapsayan biletlerde, değişiklik ve kesintisiz iade ile iptal hakkının bulunduğunu duyurdu.

Açıklamada, "Bu biletinize bağlı herhangi bir tarihe ait dönüş uçuşu biletiniz bulunuyorsa, bu biletiniz için de aynı haklarınız geçerlidir. Talepleriniz için son tarih 31 Mayıs olup 0850 250 67 02 numaralı ücretsiz çağrı merkezimizi arayarak işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz." denildi.

Atlasglobal Havayolları'nın resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, 23 Haziran 2019’da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oy kullanmak amacıyla, seyahat planlarında değişiklik yapmak isteyen yolculara ücretsiz bilet değiştirme ve iade hakkı verildiği aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Biletlerinde değişiklik yapmak ya da iade etmek isteyen yolcular, Atlasglobal çağrı merkezini arayarak (0850 222 00) veya biletlerini satın aldıkları acentelerden işlemlerini gerçekleştirebilecekler. Uçuşları 23 Haziran 2019 gününün 7 gün öncesi ve sonrasında olan Atlasglobal yolcuları aşağıdaki kriterler doğrultusunda bilet değişim ve iade hakkından yararlanabilecekler. 6 Mayıs 2019’dan önce alınmış İstanbul varışlı ve kalkışlı biletler için geçerlidir. 23 Haziran 2019’un 7 gün sonrası ve 7 gün öncesi uçuşlar için, aynı kabinde (Ekonomiplus ise yine Ekonomiplus, Business Class ise Business Class olacak şekilde) olmak şartıyla ve müsaitlik durumuna göre cezasız, sınıf farksız değişiklik ve iptal yapılacaktır. Değişiklik bir defaya mahsus aynı parkura olmak şartıyla yapılır. İBB Başkanlığı seçiminde oy kullanacak olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için geçerlidir. Bilet değişikliği başvurularının 14 Mayıs’a kadar yapılması gerekmektedir, 14 Mayıs ve sonrası başvuran yolcular için bilet kuralları geçerlidir."

Onur Air de 23 Haziran 2019 seçim gününü kapsayan tek yön veya gidiş-dönüş biletlerini 7 Mayıs 2019'dan önce alan yolcuların, 1 Haziran’a kadar "0850 210 66 87" numaralı çağrı merkezini arayarak, 15 Haziran-15 Temmuz tarihleri arasında ücretsiz olarak değişiklik yapabileceklerini veya bilet ücretlerini kesintisiz iade alabileceklerini bildirdi.


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23 HaziranBiletDeğişiklikİstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı SeçimiYSK
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