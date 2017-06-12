ANKARA (AA) - ZUHAL DEMİRCİ - Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından yürütülen "Kamu Görevlisi ve Akademisyenlere Yönelik Türkçe İletişim Programına" (KATİP) katılan bursiyerlerin, ülkeleri ve Türkiye arasında sürdürülebilir bağlar kurması hedefleniyor.

Ankara'da YTB'nin ev sahipliğinde düzenlenen 6. Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni'ne katılan bursiyerler, Türkçe öğrenmelerine yönelik düzenlenen 8 aylık burs programı süresince, Türkiye'ye ve Türk kültürüne dair izlenimlerini, katıldıkları kültürel ve akademik faaliyetleri AA muhabirine anlattı.

Programa katılan bursiyerlerden Lübnan Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Sawsan Agha Kassab, görev yaptığı üniversitede yeni açılan Türkoloji Bölümünün de başkanı olduğunu, burada Osmanlıca ve Osmanlı tarihi dersleri verdiğini söyledi.

Kassab, Türkiye'de kendisini yabancı hissetmediğini belirterek programa katılma amacının Türkçeyi öğrenmek, Türk kültürü ve Türkiye'yi daha yakından tanımak olduğunu kaydetti. Kendilerine böyle bir eğitim verildiği için Türkiye'ye teşekkürlerini ileten Kassab, "Türkçe dillerin incisidir. Bizim konuştuğumuz dile uzak bir dil de değil. Çünkü Osmanlı döneminde dedelerimiz Arapçanın yanı sıra Türkçe konuşuyorlardı. Bu yüzden iki dilde birçok ortak kelime var." dedi.

Cezayir Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Amina Hamoudi de Osmanlı tarihi üzerine araştırmalar yaptığını anlatarak Türkçe öğrenmenin, yaptığı çalışmalar kapsamında kendisi için önemli olduğunu dile getirdi. Hamoudi, "Türkiye'yi ve Türkçeyi çok seviyorum. Burada Türkçe öğrenmek için katıldığımız program süresince, Türk kültürüne dair de birçok şey öğrendik; Türk mutfağı, Türk müziği gibi." ifadelerini kullandı.

- "Türkiye, Meksika için yeni bir pazar"



Veracruzana Üniversitesinde Uluslararası İlişkiler Koordinatörü olarak görev yapan Meksikalı Karla Harlet Landa Pensado, eşinin de Türk olması sebebiyle Türkiye'yi çok sevdiğini söyledi. İki ülkenin kültürü ve yemekleri arasında çok fazla benzerlik olduğunu belirten Pensado, çekirdek aile yapısının da oldukça benzer olduğunu vurguladı.

Türkiye'de bulundukları 8 ay boyunca dil öğrenmenin yanı sıra Türk kültürünün tanıtıldığı birçok etkinliğe de katıldıklarını söyleyen Pensado, Bursa ve Nevşehir gibi birçok şehri gezme fırsatı bulduklarını ifade etti. Pensado, "Bir Meksikalı olarak şunu söyleyebilirim ki Türkiye bizim için yeni bir pazar. Meksika'da Türk dizilerini izliyoruz fakat biliyoruz ki Türkiye bundan çok daha fazlası demek. Mesela eğitim konusunda Türkiye'nin çok iyi olduğunu biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kamerun'dan Türkiye'ye gelen Saa Ngouana Nganma Victor Romeo da Afrika Uluslararası İlişkiler Stratejik Araştırma Merkezinde sosyoloji alanında çalışmalar yaptığına işaret ederek "Şu anda Türkiye ve Afrika arasındaki iş birliği üzerine çalışmalar yapıyoruz. Katıldığım program sayesinde Türkçemi daha da geliştirmem, yaptığım çalışmalara katkı sağlayacak. Ayrıca program boyunca katıldığımız geziler sayesinde Türkiye'yi daha yakından tanıma fırsatına kavuştum." diye konuştu.

- KATİP burs programıyla Türkçe öğreniyorlar

YTB, söz konusu programla yabancı uyruklu kamu görevlisi, araştırmacı ve akademisyenlere Türkçe öğrenmeleri için burs imkanı sağlıyor.

Ülkelerinde etkin olabilecek, gelecek vadeden yabancı uyruklu kamu görevlisi, araştırmacı ve akademisyenlerin Türkçe öğrenmelerine yönelik 8 aylık burs programıyla bursiyerlerin Türkiye'yi yakından tanıması ve Türkiye ile sürdürülebilir bağlar kurması hedefleniyor.

Türkçe öğreniminin yanı sıra kültürel ve akademik faaliyetleri içeren programdan, ilk kez uygulandığı 2015 yılında 15, 2016 yılında 26 akademisyen ve kamu görevlisi burs alarak mezun oldu.

KATİP burs programına bu yıl kabul edilen 15 yabancı akademisyen ve kamu görevlisi de İstanbul Üniversitesi Dil Merkezinde Türkçe eğitimi aldı.



