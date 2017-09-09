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YTB, Kenya'da Türkiye mezunlarını buluşturdu

- Başkent Nairobi'deki etkinlikte Türkiye'deki okullardan mezun olan Kenyalılar bir araya geldi

YTB, Kenya'da Türkiye mezunlarını buluşturdu

ANKARA (AA) - Kenya'nın başkenti Nairobi'de, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca (YTB) Türkiye'de öğrenim görenlere yönelik etkinlik düzenlendi.

YTB'nin öncülüğünde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Nairobi Koordinatörlüğü ve Türkiye'nin Nairobi Büyükelçiliğinin katkılarıyla düzenlenen etkinlikte, Türkiye'deki eğitim kurumlarında öğrenim görecek, okuyan ve mezun olanlar bir araya geldi.

Etkinliğe, TİKA Nairobi Koordinatörü Emre Yüksek, Türkiye'nin Nairobi Büyükelçisi Deniz Eke, Türkiye-Kenya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Kaçar ve Dostluk Grubu Üyesi AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç ile Türk iş adamları da katıldı.

YTB Başkan Yardımcısı Hüseyin Gündoğar, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Afrika ile ilişkilerine ve eğitim konusuna verdiği önemden bahsetti.

Türkiye'deki eğitim kurumlarından mezun olan Jacquline Akinyi Otieno, Kibor Kipkemoi Keitany ve Zehra Ali de eğitim hayatları ve Türk insanının misafirperverliğini anlattı.

Türkiye'deki hatıralarını etkinliğe katılanlarla paylaşan konuşmacılar, genç mezun ve öğrencilere tavsiyelerde de bulundu.

Konuşmaların ardından YTB Başkan Yardımcısı Gündoğar, bazı mezunlara Türkiye'ye ilk geldikleri zamandan kalan öğrenci ve başvuru belgelerini hediye etti.

Mezunların konuşması ve hediye takdimi esnasında duygulu anların yaşandığı etkinlik akşam yemeğiyle sona erdi.

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