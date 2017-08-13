YTB, Tanzanya'da Türkiye mezunlarını buluşturdu

DARÜSSELAM (AA) - Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Tanzanya'nın Darüsselam kentinde Türkiye'deki üniversitelerden mezun Tanzanyalıları buluşturdu.

YTB tarafından düzenlenen Mezunlar Buluşması'na, TBMM Tanzanya-Türkiye Dostluk Grubu Başkanvekili ve AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, YTB Başkanı Mehmet Köse ve Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi Cihad Demirli, Tanzanya Savunma Bakanı Hüseyin Mwinyi, Tanzanya Müftüsü, Darüsselam Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve bazı sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1992'de mezun olan Tanzanya Savunma Bakanı Hüseyin Mwinyi, burada yaptığı konuşmada, Türkiye’de eğitim görmekten mutluluk duyduğunu belirterek, İstanbul’un dünyanın en güzel şehri olduğunu ve her zaman İstanbul’u ziyaret etmek istediğini dile getirdi.

YTB'nin, Tanzanya’daki Türkiye mezunlarını bir araya getirmesinin iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesi açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Mwinvi, Türkiye mezunu olarak her zaman Türkiye’nin çabalarına destek vereceğini kaydetti.

TBMM Türkiye-Tanzanya Dostluk Grubu Başkanvekili Nevzat Ceylan, Tanzanya’nın gelişimine Türkiye’nin her zaman katkı sunduğunu ve bundan sonra da sunacağını söyledi.

YTB Başkanı Mehmet Köse de Türkiye’nin, Afrika’nın ve özelde Tanzanya’nın insan kaynağını yetiştirmeye çalıştıklarını ifade ederek, Tanzanya’nın sağlık, eğitim, siyaset ve birçok alanında Türkiye mezunlarının görev aldığını görmekten memnuniyet duyduğunu bildirdi.

YTB, dünyanın 160 ülkesine yayılmış 130 binin üzerinde Türkiye mezunları arasında etkileşimi artırmaya yönelik mezun buluşmaları programları organize ediyor.