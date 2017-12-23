YTB'den Suriyeli gençlerin eğitimine büyük destek

ANKARA (AA) - UĞUR ÇİL - Suriyeli sığınmacılara yönelik eğitim alanında yapılan çalışmalarda önemli bir rol oynayan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), 2014-2015 akademik yılından beri uluslararası kuruluşlarla iş birliği içerisinde "Türkiye Bursları" kapsamındaki programlarıyla Suriyelilere eğitim alanında büyük bir destek sağlıyor.

Suriyeli sığınmacılara yönelik eğitim alanında yapılan çalışmalarda YTB yürüttüğü program ve projelerle önemli rol oynuyor.

YTB çalışmalarıyla sadece yurtdışında yaşayan 6,5 milyonluk Türk diasporasına değil aynı zamanda Türkiye'nin kardeş kabul ettiği, tarihi ve kültürel ortaklıklarının bulunduğu toplumlara yönelik çalışmalar da yapıyor.

Bu çerçevede Turgut Özal’ın Cumhurbaşkanlığı döneminde başlatılan "Büyük Öğrenci Projesi"nin 2012'de iyileştirilmesiyle hayata geçirilen yeni burs programı Türkiye Bursları ile YTB, eğitimleri süren Suriyeli gençlerin de bu burslardan yararlanmasını sağlıyor.

Başkanlık, 2014-2015 akademik yılından itibaren uluslararası kuruluşlarla iş birliği içerisinde Suriyelilere Türkiye Bursları kapsamındaki bir programla eğitim alanında destek sağlıyor.

Bu programla, Türkiye'deki Suriyelilere yükseköğrenim imkanı verilerek Suriyeli gençlerin geleceklerinin tahrip olmasının önüne geçilmesi ve ülkenin savaştan sonra yaralarını sararken ihtiyaç duyacağı her alandaki insan kaynağının, Türkiye'nin yardımıyla bugünden yetişmesine destek olunması hedefleniyor.

- YTB Suriyelilere yönelik Türkçe eğitimini de destekliyor

Başkanlık ve AFAD'a bağlı Geçici Koruma Merkezlerince gerçekleştirilen projelerle, Suriyeli öğrencilere ileri düzey Türkçe eğitimi veriliyor.

Bu şekilde Suriyeli gençlerin yükseköğretimde yaşadığı problemlerin başında gelen dil sorunun çözülmesi amaçlanıyor.

YTB’nin 2013 yılında başlattığı Türkçe Eğitim Programlarından faydalanan Suriyeli gençlerin sayısı toplamda 7 bin 905. YTB, 2018’de de Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ile koordineli şekilde 3 bin 600 Suriyeli gence daha Türkçe desteği sağlayacak. Eğitimlerine yeni başlayacak öğrencilerle birlikte bu sayının 12 bine yaklaşması bekleniyor.

YTB tarafından Türkçe eğitimi verilen Suriyeli öğrencilere birçok Türk yazarın öykü kitaplarından oluşan okuma setleri verilerek Suriyeli öğrencilerin Türkçenin zengin kaynaklarından istifade etmeleri sağlanıyor.

Son yıllarda çeşitli kurum ve kuruluşları aracılığıyla Türkçe ve Türk kültürünün dünya çapında tanınıp yaygınlaşmasını destekleyen Türkiye, bu alanda Suriyeli misafirlerine sunduğu eğitim fırsatlarıyla da Türkçenin barışa aracılık eden bir dil olma potansiyelini güçlendiriyor.

- YTB'den "Suriye Diaspora Araştırmaları"

Başkanlık, Suriye’nin yeniden inşasına uygun insan kaynağının yetiştirilmesine yardımcı olmak amacıyla "Suriye Diaspora Araştırmaları" programını başlattı.

Suriye'deki olayların öncesinde ve sonrasında dünyanın çeşitli ülkelerine göç eden Suriye diasporasının özelliklerinin araştırılacağı ve Türkiye ile Suriye diasporası arasında iletişimin güçlendirileceği program kapsamında 2017'de başlatılan çalışmalar devam ediyor.

YTB'nin Suriyeli sığınmacılara yönelik yürüttüğü çalışmalar, Türkiye'nin uluslararası alanda gerçekleştirdiği insani yardım faaliyetlerine yeni bir yaklaşım getiriyor.

Diğer ülke halklarının Suriyeliler konusundaki farkındalıklarını da artırmayı amaçlayan YTB, Suriyeliler ve Suriyeli öğrenciler hakkında röportaj, belgesel, tanıtım filmleri ve dezenformasyonu giderici bilgilendirme araçlarını da yoğun biçimde kullanıyor.

Bu sayede Suriye ve Suriyeliler meselesi, iç ve uluslararası kamuoyunun gündemine doğru bilgiler eşliğinde getiriliyor.

Suriyeli gençlerin toplumsal uyum süreçleri ve sosyal gelişimleri ile de yakından ilgilenen YTB, özellikle kamplarda Türkçe öğrenimi gören Suriyeli öğrencilere yönelik çeşitli sosyal ve kültürel programlar düzenliyor.

- YTB diğer kamu ve sivil toplum kuruluşlarına destek oluyor

YTB, BMMYK ve Avrupa Birliği ile iş birliği içinde Suriyeli gençlerin yoğun olarak eğitim aldığı 40 üniversitede Suriyeli öğrencilerin akademik gelişimlerini desteklemek amacıyla akademik danışmanlık hizmetleri sunuyor.

Başkanlık, Suriyeli öğrencilerin eğitim süreçlerine ilişkin mevcut durumun ve geleceğe dair beklentilerinin ölçümü için, yerine getirdiği hizmetlerin etkinlik ve memnuniyet derecesini analiz etmek amacıyla çeşitli araştırmalar yaparak araştırmaların sonuçlarını ilgili kurumlarla paylaşıyor.

Bu çerçevede "Suriyeli Öğrencilerin Eğitim Kalitesi ve Algı Analizi" çalışmasını gerçekleştiren YTB’nin, 11 ilde lise ve yükseköğretim düzeyindeki Suriyeli öğrenciler ile onların ailelerine yönelik yaptığı saha araştırması sonuçlarını ve elde edilen verileri kamu ve sivil toplum kuruluşlarıyla paylaşarak, bu alandaki çalışmalara destek oluyor.

YTB ayrıca Suriyeli öğrencilerin Türkiye'de yükseköğretim sistemine dahil edilmelerini sağlayarak, bu genç nüfusun farklı gruplar tarafından suistimal edilmesinin de önüne geçiyor.

Yapılan araştırmalar bu öğrencilerin Türk üniversitelerinde aldıkları eğitimle, savaş sebebiyle Suriye’nin “kayıp nesilleri” olmaktan kurtuldukları ve üniversite eğitimi alan Suriyelilerin, karşılaştıkları sorunlar karşısında daha sağduyulu ve bilinç sahibi olduklarını ortaya koyuyor.

- "Türkiye'de 15 binden fazla Suriyeli öğrenci kısmi veya tam burslu olarak eğitim alıyor

BMMYK'nın açıkladığı verilere göre, dünya genelinde mültecilerin yükseköğretime erişim oranları yüzde 1 iken Türkiye’deki Suriyeli sığınmacılarda bu oran yüzde 15'te.



Türkiye’nin yükseköğretim kurumlarında yaklaşık 2 bin Suriyeli öğrencinin yer aldığı 2013-2014 akademik yılından beri bu sayı 10 kat artarak 19 bine ulaştı.

Türkiye çapında 148 üniversitede kayıtlı 19 bin Suriyeli öğrencinin 15 binden fazlası kısmi veya tam burslu olarak eğitimlerine devam ediyor.



