ANKARA (AA) - Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), dünyanın farklı bölgelerinden eğitim almak için Türkiye'ye gelen uluslararası öğrencilerin yaşayacakları şehirlere kolay uyum sağlamaları için “Uluslararası Öğrenci Kent Rehberi” yarışması düzenliyor.

YTB'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'ye gelen uluslararası öğrencilerin yaşayacakları kentlere kolay uyum sağlamaları amacıyla “Uluslararası Öğrenci Kent Rehberi” yarışması yapılacak.

Yarışmayla Türkiye’ye yeni gelecek uluslararası öğrencilere yaşayacakları kentleri daha önce Türkiye'ye gelen uluslararası ve Türk öğrencilerin gözünden görebilme imkanının sağlanması hedefleniyor.

Hali hazırda Türkiye'deki üniversitelerde eğitiminin 2, 3 veya 4. yılında olan Türk ve uluslararası öğrenciler hazırlayacakları ortak projeyle yarışmaya katılabilecek.

Bu kapsamda, Ankara, İstanbul, İzmir, Konya, Eskişehir, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Kayseri, Samsun, Antalya, Trabzon, Adana, Gaziantep, Mersin ve Erzurum şehir rehberlerinin hazırlanması planlanıyor.

Bu illerden birine yönelik hazırlanacak kent rehberi ile yarışmaya katılım sağlanması gerekiyor. Yarışmaya en az 3, en fazla da 5 kişiden oluşacak ekipler katılabilecek.

Ekiplerde biri Türkiye Burslusu olmak üzere en az 2 uluslararası öğrenci olması şartı aranıyor.

Her kentin birinci seçilen takımına 7 bin 500, ikinci takımına 5 bin ve üçüncü takımına 2 bin 500 lira para ödülü verilecek.

Yarışmaya başvurular 16 Mart 2018'e kadar yapılabilecek. Yarışmanın detaylarına "www.turkiyeburslari.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.