YTB'den yabancı kamu görevlisi, akademisyen ve araştırmacılara Türkçe eğitimi

ANKARA (AA) - Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen “Kamu Görevlileri ve Akademisyenler Türkçe İletişim Programı” (KATİP) kapsamında 24 ülkeden kamu görevlisi, akademisyen ve araştırmacı 10 ay boyunca Türkiye’de burslu olarak Türkçe eğitimi alacak.

YTB'den yapılan açıklamaya göre, KATİP kapsamında, 10 ay sürecek burslu Türkçe eğitimi organizasyonuna 24 ülkeden 28 kamu görevlisi, akademisyen ve araştırmacı katılacak.

Program kapsamında, katılımcıların Türkiye’yi yakından tanıma ve Türkiye ile sürdürülebilir bağlar kurmaları amacıyla kurum ziyaretleri, gezi ve çeşitli etkinlikler de gerçekleştirilecek.



Türkçe öğreniminin yanı sıra, sosyal, kültürel ve akademik faaliyetler de içeren programdan, ilk kez uygulandığı 2014-2015 döneminde 15 ülkeden 15 kişi, 2015-2016 döneminde 26 ülkeden 26 kişi ve 2016-2017 döneminde de 15 ülkeden 15 akademisyen, kamu görevlisi ve araştırmacı faydalanmıştı.

- KATİP Projesi

İstanbul Üniversitesi Dil Merkezi'nde uygulanacak Kamu Görevlisi ve Akademisyenler Türkçe İletişim Programı (KATİP), ülkelerinde etkin olabilecek ve gelecek vadeden yabancı uyruklu kamu görevlisi, araştırmacı ve akademisyenlerin Türkçe öğrenmelerine yönelik YTB tarafından yürütülüyor.

YTB tarafından katılımcılara sağlanan burs kapsamında, 10 ay ücretsiz Türkçe eğitimi yanı sıra, Türkiye'ye geliş ve gidiş, barınma ile sosyal faaliyetlerin masrafları da karşılanıyor.



