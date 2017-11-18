"Yukarıkırzı Köyü Şehit Kadınlar Anıtı" açıldı

BAYBURT (AA) - Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Yukarıkırzı köyünde şehit olmak için can atan kardeşlerimizdeki diriliş ruhu neyse, 15 Temmuz gecesindeki ruh da oydu." dedi.

Ağbal, Bayburt Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü ile Şehit ve Gazi Aileleri Dayanışma Derneği tarafından Aydıntepe ilçesine bağlı Yukarıkırzı köyünde yaptırılan "Yukarıkırzı Köyü Şehit Kadınlar Anıtı"nın açılışına katıldı.

Bakan Ağbal, burada yaptığı konuşmada, manidar ve son derece önemli bir programda bulunduklarını belirtti.

İnsanın gözünden yaş akıtacak kadar anlamlı bir hadisenin, bu anıtın açılışıyla bir kez daha anıldığını dile getiren Ağbal, "Biz İslam dininin mensupları olarak inanan bir milletiz. Tarih boyunca zaman zaman birtakım acılar, üzüntüler yaşadık. Buna en yakın tarihte şahit olduğumuz hadise, Birinci Dünya Savaşı sonrası dönemde yaşanan hadiseler. Çocukluğumuzda Yunan mezalimini, Ermeni mezalimini büyüklerimizden dinledik, gözlerimizden yaşlar aktı. Dedelerimizin, atalarımızın, analarımızın, ezelerimizin yaşadığı sıkıntıları, mezalimi duydukça da çok üzüldük, ağladık." ifadesini kullandı.

Ağbal, Yukarıkırzı köyünde yaşanan olay karşısında 17 gelinin hiç tereddüt etmeden, namusu, iffeti için adeta koşarak ölüme gittiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Allah onlardan razı olsun, onların mekanı cennet, onlar şehittirler. Onlar o gün ölüme koşarak gittiler ama biz bugün onları anmak için onları unutmamak için bir aradayız. Burada yaşanmış bir hadiseyi gelecek kuşaklara aktarmak için hiç unutulmaması için böyle bir eseri de yapmışlar. Buna vesile olan herkese teşekkür ediyorum. Buraya gelen herkes, şanlı tarihimizi, inancımızı, imanımızı ve şehadete koşan anlayışımızı her daim görecekler."

Milletin ne zaman bir zorlukla karşılaşsa ruhundaki diriliş inancının adeta volkan patlaması gibi ortaya çıktığını vurgulayan Ağbal, şunları kaydetti:

"Biz bunu Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda yaşadık. En son 15 Temmuz gecesi yaşadık. 15 Temmuz gecesi bu ülkede alçakça bir darbe girişimi yaparak, içeriden bu ülkeyi işgale kalkanlara bu millet Çanakkale'deki ruhun ölmediğini, dimdik ayakta durduğunu bir kere daha gösterdi. O gün hepimiz meydanlara, sokaklara koştuk. Milletimizin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine kasteden bu alçaklara karşı herkes göğsünü siper etti. O gece 259 şehit verdik. Yukarıkırzı köyünde şehit olmak için can atan kardeşlerimizdeki diriliş ruhu neyse, 15 Temmuz gecesindeki ruh da oydu. Sadece bir volkan patlamasına gerekçe oluşturacak hadiseyi bekliyordu ve o hadise 15 Temmuz'da olduğunda bu millet, sırtının asla yere serilemeyeceğini içeride ve dışarıda dosta düşmana karşı hep beraber gösterdi."

- "Ne mutlu ki böyle bir milletin evladıyız"

Bakan Ağbal, "Ne mutlu ki böyle bir milletin evladıyız. Ne mutlu ki böyle bir Türk İslam şuuruna sahip coğrafyada, bu kadar sorumluluğa sahip milletin evlatlarıyız. Rabbim bu dönemde, bu coğrafyada mazlumların her zaman yanında olan, hakkı her zaman savunan, 'dünya beşten büyüktür.' diyen, hakkı güçte değil, hakkı Allah'ta, Peygamberde arayan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlik yaptığı ülkenin evlatları olmayı bize nasip etti." dedi.

Allah'tan, Erdoğan'a hayırlı uzun ömürler vermesini dileyen Ağbal, "Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin dosta düşmana karşı. Burada 17 gelinimiz, hiç tereddüt etmeden ölüme gittiyse inanıyorum ki yüzyıllar geçse de o Çanakkale'deki ruh asla ölmeyecek, bu kızlarımızın ruhları dimdik kalacak ve yaşayacak." diye konuştu.

Ağbal, konuşmasının ardından, Vali Ali Hamza Pehlivan, AK Parti Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu, Aydıntepe Kaymakamı Selçuk Haskırış, Garnizon Komutanı Tankçı Albay Davut Balibaşa ve Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş ile birlikte, taş ustası Ömer Kırmızı tarafından yapılan anıtı açtı.