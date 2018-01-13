Yüksek gerilim tellerinde güvercin kurtarma operasyonu

IĞDIR (AA) - Iğdır'da yüksek gerilim enerji nakil hattı tellerine takılan güvercin, Aras Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (Aras EDAŞ) ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Iğdır'ın Tuzluca ilçesine ölçü noktası kontrolü için giden Aras EDAŞ ekipleri, enerji nakil hattına takılan bir güvercin olduğunu fark etti.

Güvercini kurtarmak için seferber olan ekip, güvercinin zarar görmemesi ve kurtarma operasyonuna başlamak için önce hattın enerjisini kesti.

Yaklaşık 16 metre yükseklikteki enerji nakil hattına ulaşmak için itfaiyeden yardım isteyen ekip, itfaiyeye ait sepetli aracın gelişi ile yüksek gerilim hattına itfaiye eri ile çıkarak güvercini takıldığı elektrik tellerinden kurtardı.

Güvercinin kurtarıldığını gören vatandaşlar da ekiplere alkışlarla destek verdi.

Güvercini kurtaran ekipten Aras EDAŞ Ölçü Kontrol Teknisyeni Kadir Yarluğ, AA muhabirine, güvercini kurtarmak için bütün emniyet tedbirlerini aldıklarını söyledi.

Yüksek gerilim enerji nakil hattında güvercini gördüklerinde büyük üzüntü yaşadıklarını ifade eden Yarluğ, "Güvercini tellere takılmış halde gördüğümüzde kurtarmak için girişimlerde bulunduk. Önce can güvenliğimizi aldık, sonra güvercini kurtardık, bu insanlık görevimiz. Güvercini kurtardıktan sonra özgürlüğüne bıraktık." dedi.

Aras EDAŞ Genel Müdürü Fikret Akbaş ise kurum olarak, "ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası"na sahip olduklarını belirterek, çalışanların da bu prensiple hareket etiklerini söyledi.

Ekiplerinin iş güvenliği ve çevreye duyarlı, hassas ve yardımsever olduklarını dile getiren Akbaş, şöyle konuştu:

"Bizler elektrik dağıtım hizmeti ve hayati bir misyona sahip olduğumuz gibi çevresel faktörlere de son derece önem veren 2 bin 500 kişilik bir aileyiz. Arkadaşlarımın güvercini kurtarma görüntülerini görünce büyük bir kıvanç duydum, hepsini tebrik ve takdir ediyorum."