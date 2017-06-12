Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Adnan Tekçe Çağdaş Kaya KELEBEK TUZLA
300 ovaya çivi çakılmayacak
300 ovaya çivi çakılmayacak
Yeni Genel Müdür Özdemir
Yeni Genel Müdür Özdemir
Et spekülatörlerine fırsat vermeyin
Et spekülatörlerine fırsat vermeyin
İlk çeyrekte yüzde 5 büyüdük
İlk çeyrekte yüzde 5 büyüdük
Sakarya yerli otomobil için buluştu
Sakarya yerli oto için buluştu

Yüksekdağ'ın Şanlıurfa'da yargılandığı dava

- Eski HDP Van Milletvekili Figen Yüksekdağ'ın "Sırtımızı YPG'ye, YPJ'ye ve PYD'ye yaslıyoruz" sözleri nedeniyle terör propagandası yaptığı gerekçesiyle yargılandığı davaya devam edildi

Yüksekdağ'ın Şanlıurfa'da yargılandığı dava

ŞANLIURFA (AA) - Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, hakkında kesinleşen hapis cezası nedeniyle parti üyeliği düşürülen eski HDP Van Milletvekili Figen Yüksekdağ'ın, "terör örgütü propagandası yapmak ve silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından Şanlıurfa'da yargılandığı davaya devam edildi.

5. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın üçüncü duruşmasına başka suçtan Kocaeli F Tipi Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan, ancak Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla da mahkemeye bağlanmayı reddeden Yüksekdağ katılmazken sanığın 4 avukatı hazır bulundu.

Sanık avukatı Sevda Çelik Özbingöl savunmasında, müvekkilinin kendisini mahkemede savunmak istediğini ve Ankara'da görülen ayrı bir davanın benzer olduğu için dosyaların birleştirilmesini talep etti.

Bunun üzerine mahkeme heyeti, kendilerinin baktığı dosya ile Ankara'daki dava dosyanın birleştirilmesine ve sanığın bir sonraki duruşmada hazır bulundurulmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

- İddianame

Sanık Figen Yüksekdağ hakkında Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki programda "Sırtımızı YPG'ye, YPJ'ye ve PYD'ye yaslıyoruz." sözleri üzerine Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca, "terör örgütü propagandası yapmak ve silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından 5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılmıştı.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Figen YüksekdağMahkemeşanlıurfaŞanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5