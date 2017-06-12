Yüksekdağ'ın Şanlıurfa'da yargılandığı dava

ŞANLIURFA (AA) - Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, hakkında kesinleşen hapis cezası nedeniyle parti üyeliği düşürülen eski HDP Van Milletvekili Figen Yüksekdağ'ın, "terör örgütü propagandası yapmak ve silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından Şanlıurfa'da yargılandığı davaya devam edildi.

5. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın üçüncü duruşmasına başka suçtan Kocaeli F Tipi Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan, ancak Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla da mahkemeye bağlanmayı reddeden Yüksekdağ katılmazken sanığın 4 avukatı hazır bulundu.

Sanık avukatı Sevda Çelik Özbingöl savunmasında, müvekkilinin kendisini mahkemede savunmak istediğini ve Ankara'da görülen ayrı bir davanın benzer olduğu için dosyaların birleştirilmesini talep etti.

Bunun üzerine mahkeme heyeti, kendilerinin baktığı dosya ile Ankara'daki dava dosyanın birleştirilmesine ve sanığın bir sonraki duruşmada hazır bulundurulmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

- İddianame

Sanık Figen Yüksekdağ hakkında Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki programda "Sırtımızı YPG'ye, YPJ'ye ve PYD'ye yaslıyoruz." sözleri üzerine Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca, "terör örgütü propagandası yapmak ve silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından 5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılmıştı.