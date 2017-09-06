HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gençlere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için dizayn edilen "kitap kafe" hizmete girdi.

Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında, açılışı Yüksekova Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı ve kurum amirlerinin katılımıyla Avaşin Parkı'nda gerçekleştirilen "kitap kafe" her gün hizmet verecek ve kitap okuyanlara ücretsiz çay ile kahve ikram edilecek.

Proje kapsamında, ebru sanatı ve gitar kursunun yanı sıra sinema, tiyatro, şiir dinletisi, piknik, geziler ve söyleşi gibi etkinlikler de organize edilecek.

Kaymakam Kaşıkçı, yaptığı açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığının gençlere yönelik projelere destek verdiğini, Yüksekova'da gençler için güzel bir mekan açıldığını söyledi.

Gençler için yoğun şekilde çalışacaklarını belirten Kaşıkçı, "Gençlerimizin eğitimlerini en iyi şekliyle almalarını sağlayacağız. Bu mekanda artık çocuklarımız üniversite sınavı ve TEOG'a 7/24 saat, pazar günleri dahil çalışabilecek ve kitap okuyabilecek." dedi.

Gençlik Merkezindeki kütüphanenin de sürekli açık tutulacağını anlatan Mahmut Kaşıkçı, şunları kaydetti:

"Gençlerimiz okuma, ders çalışma ve sınavlara hazırlık faaliyetlerini orada yapabilecek. Bizim derdimiz gençlerimize, çocuklarımıza, evlatlarımıza en iyi imkanı sunmak. Ama özellikle sınavlara girecek gençlerimizden de bir isteğimiz var. Sınavlara en iyi şekliyle çalışmalarını ve bol bol okumalarını istiyoruz. Kitap, olmazsa olmazdır. Desteklerinden dolayı Bakanlığımıza ve emeği geçenlere teşekkür ederim."