Yüksekova'da Mustafa Zeydan Camisi ibadete açıldı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yapımı tamamlanan Mustafa Zeydan Camisi dualarla ibadete açıldı.

Yeni Mahalle'de geçen yıl 370 metrekare alan üzerinde 3 katlı ve bin kişi kapasiteli inşa edilen caminin açılışı için tören düzenlendi. Bölgenin önemli siyasetçi ve kanaat önderlerinden eski milletvekili Mustafa Zeydan adına yaptırılan caminin önünde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programda konuşan Vali Cüneyit Orhan Toprak, camilerin yönetenle yönetilenler, işçi ile işveren, vali ile polis ve her türlü siyasi görüş sahibi insanların hiçbir ayrıma ve önceliğe sahip olmadan, omuzları birbirine değecek şekilde Allah'ın huzuruna geldikleri mekanlar olduğunu söyledi.

- "Camiler yüzyıllardır dinimizde önemli yer tutuyor"

Camilerin insanlar arasındaki kaynaşmayı sağladığını vurgulayan Toprak, şöyle devam etti:

"Burada yalnızca toplanmakla ve yüce Allah'ımıza ibadet etmekle kalmıyoruz, toplum içinde ahlak sahibi, faziletli davranan, küçüklerini seven, büyüklerini sayan, kamu malına göz dikmeyen, toplum tarafından tasvip edilmeyen hareketlerin önlenmesi ve toplum için faydalı, ahlak sahibi olma yönünde de çok önemli dersler alıyoruz. Bunun için camiler yüzyıllardır dinimizde, kültürümüzde çok önemli yer tutuyor. Bu anlamda emeği geçen başta Teoman Zeydan ve ailesine teşekkür ediyorum."

Toprak, Yüksekova'nın doğu bölgesinde güzel bir ilçe olduğunu ifade ederek "İnşallah birliğimizi, beraberliğimizi, birbirimizin eksiğini, yetersizliğimizi gidermemize, yüce Allah'ımıza karşı yerine getirmemiz gereken görevlerin icrasına büyük katkı sağlayacağına inandığımız Mustafa Zeydan Camimiz, bu fonksiyonu en güzel şekliyle ve layıkıyla yerine getirecektir. Camimiz Yüksekova ve Hakkari'ye hayırlı olsun." dedi.

- "Allah ezanlarımızı dindirmesin"

Din Hizmetleri Genel Müdürü Yaşar Yiğit ise cami kelimesinin anlamının "birleştiren" olduğunu dile getirerek şunları söyledi:

"Camiler yediden yetmişe hemen herkesi bir araya getirmektedir. Aynı safta, aynı ifadelerle bizler ibadet etmekteyiz. Bizim tarihi geleneğimizde, ibadetimizde mabetler bizim için vazgeçilmez olmuştur. Yaşadığımız son süreçlerde de mabetlerimizin, ezanlarımızın, selalarımızın bu toplumun dirilmesinde ne derece etkin olduğuna hep beraber şahit olduk. Allah ezanlarımızı dindirmesin, bu mabetleri cemaatsiz bırakmasın. Camiler benim, bize dönüştüğü yerdir. Orada bencilliğin yok olduğunu görürüz. Mescitlerin bu yönüyle sosyal hayatta önemli yeri var."

Hakkari Müftüsü Faruk Gürbüz ise caminin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

- "Babamın adına böyle bir şey yapmayı çok istemiştim"

AK Parti 23. dönem Hakkari Milletvekili Rüstem Zeydan, kardeşi Hacı Teoman Zeydan'ın caminin yapımında hiçbir masraftan kaçınmadığına işaret ederek "Bundan sonra da bu caminin bütün ihtiyaçlarını, lojistik desteğini iğneden ipliğe kadar her şeyi kendisi üstlenmiştir. Şahsım ve ailem adına kendisine şükranlarımı, sevgilerimi ve teşekkürlerimi sunuyorum. Rabb'im bu minarelerden ezanımızı, gönderden de al bayrağımızı hiçbir zaman indirmesin. Hayırlı olsun." değerlendirmesini yaptı.

Hacı Teoman Zeydan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mustafa Zeydan'ın 25 yılı aşkın belediye başkanlığı ve üç dönem milletvekilliği yaptığını anımsatarak "Bütün siyasi hayatında halka hizmetin Hakk'a hizmet olduğunu düşünerek bizi bugünlere getirdi. Babamın adına böyle bir şey yapmayı çok istemiştim. Allah bana bugünü nasip etti. Giriş katı taziyeevi olarak düzenlendi. Mutfak bölümü var. Diğer iki kat ibadethane. Başından beri herkes üzerinde durup kendi evi gibi ilgilendi." diye konuştu.

Konuşmaların ardından açılışı dualarla yapılan camide Mustafa Zeydan için Mevlid-i Şerif okutuldu ve cuma namazı kılındı.

Program, İpek Yolu Caddesi'ndeki bir düğün salonunda yemek ikramıyla sona erdi.

Etkinliğe Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı, İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş de katıldı.