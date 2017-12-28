Yüksekova'da öğrenci ve sporcular için 2,5 milyon lira harcandı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bu yıl öğrenci ve sporcuların ihtiyaçları için 2 milyon 531 bin lira harcandı.

Güvenlik güçlerince gerçekleştirilen başarılı operasyonların ardından huzur ve güven ortamının sağlandığı ilçede, spor ve eğitim kalitesinin artırılması için çalışmalar devam ediyor.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı, gazetecilere yaptığı açıklamada, göreve başladığında ilçede değişim ve dönüşüm için yola çıktıklarını söyledi.

Kaşıkçı, bu yıl 2 bin 212 sporcunun eşofmanından ayakkabısına, kayak malzemesinden tekvando malzemesine ihtiyaçlarını karşıladıklarını, bundan sonra da karşılamaya devam edeceklerini dile getirdi.

Aynı zamanda ilçedeki tüm öğrencilere de yardımda bulunduklarını, okullar açıldığında yaklaşık 4 bin 800 öğrenciye mektup gönderdiklerini anlatan Kaşıkçı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu mektuplarda öğrencilerimize, 'Devlet olarak her şekilde yanınızdayız, kendiniz, aileniz ve ülkeniz için çalışın' dedik. Çalışmadan kader yazılmayacağını bilin. Kaderinizi bilgiyle, bilimle çalışarak belirleyin. Başkalarının size kader yazmasını beklemeyin. Başkalarının size kader yazmasına da asla izin vermeyin. Geleceğin büyük Türkiye'sinin kaderini, tarihini birlikte yazalım. Tüm plan ve projelerimizi çocuk ve gençlerimize yönelik yaptık."

Yüksekova'da her okulda kitap okuma saati uygulamasını başlattıklarını anımsatan Kaşıkçı, bu kapsamda 25 bin kitabı okullara ulaştırdıklarını ifade etti.

Üniversiteye hazırlanan öğrencilere de destek olduklarını vurgulayan Kaşıkçı, şunları kaydetti:

"Tamamını hafta içi kurslarımıza dahil ettik. Aynı zamanda köyden gelen öğrencilerimize öğle yemeği dahi veriyoruz. Yeter ki ders çalışsınlar. Lise son sınıf ve kurslarımıza devam eden yaklaşık 2 bin 300 öğrencinin, 52 bin kitap, soru bankası, yaprak testleri ve diğer materyalleri bugün itibarı ile her birinin sıralarındadır. 2017 yılında sporcularımız ve öğrencilerimiz için harcadığımız rakam 2 milyon 531 bin liradır. Gençlerimize feda olsun, yeter ki çalışsınlar. Gençlerimizin gözünde mutluluk ve parıltı okunuyor."

Kaşıkçı, farklı ortam ve programlarda öğrencilerle bir araya geldiklerini, gençlerin bu desteklerden memnun olduklarını dile getirdi.







