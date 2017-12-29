Yüksekova'da öğrencilere kırtasiye ve spor malzemesi desteği

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde öğrencilere, "Okul Destek Projesi" kapsamında kitap, kırtasiye, spor ve müzik malzemesi verildi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca hazırlanan, Yüksekova Sosyal Hizmet Merkezince yürütülen proje ile çocukların okul dışı zamanlarını değerlendirmesi, akademik, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere katılmaları amaçlanıyor.

Bu kapsamda Yüksekova Selahaddin Eyyubi Kültür Merkezi'nin konferans salonunda düzenlenen programda, Yüksekova ve Şemdinli'de eğitim gören 61 öğrenciye kitap seti, kırtasiye malzemesi, atkı, bere ve yeteneklerine göre keman, bağlama, gitar, eşofman takımı ve krampon dağıtıldı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı, burada yaptığı konuşmada, gençlere yardım edilen her programın "özel" olduğunu söyledi.

Gençlere en iyi şekilde bakmanın ve eğitim vermenin önemine işaret eden Kaşıkçı, "Şu anda çocuklarımızı ne kadar iyi, bilgili ve birikimli yetiştirirsek yarınlarımız o kadar iyi demektir. Her şeyin bir zorluğu vardır. Ama zorluk var diye çocuklarımızı ihmal edecek bir durumda değiliz." dedi.

Kaşıkçı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının çocukların sadece ihtiyaçlarının giderilmesi değil aynı zamanda sosyal ve sportif faaliyetlerle de desteklenmesini sağlayan güzel bir proje başlattığını ifade etti.

Öğrencilerin hepsinin özellikle yüzme sporu yapmalarını istediklerini vurgulayan Kaşıkçı, şöyle konuştu:

"Ne yazık ki terör örgütü zamanında spor salonumuzu, yüzme havuzumuzu, spor tesislerimizi yakmış ama biz önümüzdeki bahar itibarıyla inşallah bunların temelini atıp 2018'de tamamlamak istiyoruz. Çocuklarımız orada her türlü aktivitesini rahatlıkla yapabilecek."

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Salih Kaya da projenin kapsamı hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Programa İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş, Belediye Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Özcan, kurum amirleri, öğretmen, öğrenci ve aileleri katıldı.